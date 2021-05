Garbage canta al final del amor en ‘Wolves’, tercer adelanto de su nuevo disco

Cinco años han pasado ya desde que Garbage no presentaba nueva música. El grupo de Shirley Manson anunció hace meses que tenían nuevo disco preparado para este año y ya nos han empezado a dejar escuchar cómo suenan sus nuevas canciones. The Men Who Rule the World fue la primera canción que disfrutamos de su nuevo álbum, titulado No Gods No Masters, y que llegará al mercado el 11 de junio.

Ahora la banda de Wisconsin llega con un nuevo adelanto de este disco, el tercero que nos han presentado. El tema se llama Wolves, una enérgica canción en la que Shirley habla de una complicada relación sentimental, de una reflexión sobre el final del amor y de la importancia de tener en cuenta los errores que cometemos.

"Esta canción me recuerda a mi yo más joven, cuando había dos lados de mi personalidad... He lastimado a tantas personas en mi vida, tanto a sabiendas como sin saberlo... estoy segura. Pero cuando eres joven y estás en modo de auto supervivencia, como una serpiente de cascabel bebé, no tienes idea de cuán fuerte es tu veneno", escribe la vocalista en un comunicado enviado a la prensa.

Ya desde la publicación del primer single, el grupo dejaba entrever que este nuevo trabajo estaría cargado de crítica social, y ahora nos encontramos con una canción en la que plasma la complicación que en ocasiones envuelve al amor. El videoclip oficial del tema muestra, de forma animada, varios lobos que juegan con corazones rotos e imágenes sangrientas.

Este nuevo disco será el sucesor de Strange Little Birds, su anterior trabajo publicado en 2016. En estos cinco años en silencio, además de un largo descanso inicial, la banda se ha dedicado a meterse de lleno en la composición de nuevas canciones y en la creación desde el principio de más temas. Podremos escucharlo en su totalidad, si no hay cambios de última hora, el próximo 11 de junio.

"Este es nuestro séptimo disco y esa numerología afectó significativamente el ADN del contenido: las siete virtudes, las siete penas, los siete pecados capitales", mencionaron los miembros de la banda en un comunicado recogido por Consequence of Sound. "Era nuestra forma de tratar de dar sentido a lo alocado que está el mundo y el asombroso caos en el que nos encontramos. Es el disco que sentimos que teníamos que crear en este momento", remataron.