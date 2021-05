Rosa López baila contra los haters: "Nada mejor que quererse"

Rosa López vuelve a demostrar que su alegría, su talento y su filosofía de vida pueden contra cualquier hater. No hay nada ni nadie que a la artista le pare y a lo largo de su larga carrera artística, la cantante ya ha dejado marcada su gran personalidad.

A través de un vídeo que la intérprete de Yo no soy esa ha subido a su cuenta de TikTok, Rosa demuestra que es superior a las críticas y es que es cierto que aunque los comentarios negativos pueden afectar mucho a las personas, las redes están llenas de haters y hay que saber lidiar con ellos.

"Estás más rellenita", "te maquillas fatal", "antes me gustabas más" o "no me gusta tu música" son algunos de los comentarios que Rosa más ha oído en estos 20 años, y a todos ellos les dedica su particular baile con un importante mensaje: "nada mejor que quererse"

Con Aretha Franklin y su Respect de fondo, Rosa se marca un baile que ha enamorado a sus fans, y es que estos no han podido resistirse en manifestar otra vez más su cariño y admiración hacia ella. ¡Bravo por Rosa!