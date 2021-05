Los favoritos del Festival de Eurovisión 2021: lo que dicen las apuestas y los expertos

Es casi tradición seguir la competición del Festival de Eurovisión a través de las casas de apuestas. No siempre aciertan del todo, pero suelen aproximarse bastante a los resultados finales. En esta nueva edición del certamen, la número 65, este indicador vuelve a ser tomado en cuenta por los eurofans y todos los expertos que, más o menos, coindicen.

Blas Cantó, el representante de España en Eurovisión 2021, ya conoce a los candidatos que, de conseguir clasificarse en las dos semifinales que celebra el concurso, se convertirán en unos rivales difíciles de "abatir". Y es que esta edición, considerada por muchas como una con mucho nivel artístico, tiene ya a sus favoritos: Italia, Francia, Malta, Chipre, Islandia, Suiza e Ucrania.

En LOS40 queremos que conozcas esas candidaturas y por eso hacemos un repaso por los países que, según las apuestas y los expertos en Eurovisión, tienen más papeletas para hacerse el próximo sábado 22 de mayo con el cotizado micrófono de cristal.

Italia: Måneskin - Zitti e buoni

Es una de las propuestas más diferentes de este año. Måneskin se dio a conocer en el 2017 en la versión italiana de X Factor, consiguiendo una merecidísima segunda posición, pero fue este año cuando el grupo eclipsó a todos en San Remo. Los integrantes de la banda se alzaron como ganadores y, por lo tanto, fueron elegidos para representar a Italia en el certamen europeo. Lo harán con Zitti e buoni, una canción que va entre el rock y el heavy metal menos duro y que, precisamente por ser una opción tan distinta, ha logrado llamar muchísima la atención.

Francia: Barbara Pravi - Voilà

Quien haya seguido la serie documental de Rocío Carrasco, Rocío. Contar la verdad para seguir viva, conocerá la canción francesa. Voilà, interpretada por Barbara Pravi, forma parte de la banda sonora del programa de Telecinco. Y es que, en ese sentido, los responsables del espacio tuvieron mucho ojo porque la candidatura que presenta Francia, con esta sencilla pero poderosa balada, gusta mucho entre los eurofans. Para algunos es, sin duda, la canción ganadora de la 65ª edición del Festival de la Canción.

Chipre: Elena Tsagrinou - El Diablo

No hay Eurovisión sin su cuota de diva pop y Elena Tsagrinou viene con toda la intención de cubrir la de este año. La cantante sabe de la buena carrera que está haciendo Chipre en Eurovisión estos últimos años y está dispuesta a mantener el listón que dejaron Eleni Foureira (2018) y Tamta (2019), . Para ello va con todas con El Diablo, un tema con potencial de hit que cubrirá la parte más dance del evento.

Malta: Destiny - Je Me Casse

Otra de las divas que podría saborear el triunfo es Destiny, una joven de 18 años que ya ganó Eurovisión Junior en 2015 con Not My Soul. Para la versión senior del festival, la artista apuesta por Je Me Casse, un tema pop/dance con mucho rollo y un mensaje de empoderamiento que podría calar fuerte entre la audiencia. El videoclip de la canción acumula cerca de 8 millones de reproducciones.

Islandia: Daði og Gagnamagnið - 10 years

Daði og Gagnamagnið, al igual que Blas Cantó, decidió repetir como candidato en 2021 tras las buenísimas impresiones que tuvo Think About Things. Para este año ha tenido que cambiar la canción por orden expresa de la organización, pero vuelve a estar entre los favoritos con 10 years, un tema que recupera al cien por cien el estilo de la anterior propuesta.

Suiza: Gjon's Tears - Tout L'Univers

Otra de las canciones que han sonado en las casas de muchos españoles durante las últimas semanas de la mano de la docuserie que Telecinco ha emitido sobre Rocío Carrasco, la del representante de Suiza Gjon's Tears, también está entre las favoritas para llevarse el gran premio. Con Tout L'Univers, una balada en francés, el artista pretende lanzar un mensaje de esperanza. Pero ¿conseguirá ganar Eurovisión?

Ucrania: Go_A - Shum

Ucrania vuelve a Eurovisón después de haber estado fuera desde 2019 con Go_A y la canción Shum. Este tema representa de manera muy fiel estilo de la banda y presenta una alternativa muy genuina al festival. Con Shum, que significa literalmente Ruido, Ucrania pretende llegar a lo más alto del certamen y hacer gala de algo tan popular en la música de Europa del Este como es la técnica de la voz blanca.