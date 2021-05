The Weeknd, Álvaro de Luna, Ava Max, The Kid LAROI… Este sábado, en LOS40, ¡más emoción que en la Liga!

Este sábado 22 de mayo, además del festival de Eurovisión y del desenlace de la Liga de fútbol, la atención está puesta en la nueva lista de LOS40. ¿Resistirá C. Tangana, actual líder, en el Nº1? El Madrileño es el único artista que ha estado tres semanas en primera posición este año, y se convertiría en el único que ha estado cuatro ¡en mucho tiempo! Tirón no le falta a Tú me dejaste de querer, así que no es impensable que lo consiga. Tendrá que defender su liderato de sus perseguidores, entre los que también hay grandes favoritos.

Álvaro de Luna (#2), The Weeknd (#3), Ava Max (#4), The Kid LAROI (#5), Aitana (#6)… son, a priori, quienes cuentan con más posibilidades. Entre ellos, el canadiense y el australiano aún no han llegado a lo más alto con sus respectivos singles, Save your tears y Without you. Aunque con la de sobresaltos que nos está dando la lista en las últimas semanas, cualquiera podría acceder a la primera plaza.

El chart puede renovarse con tres canciones, que a día de hoy son candidatas: Higher power, de Coldplay; Libertad, de Nil Moliner; y Pareja del año, de Sebastián Yatra y Myke Towers. Atención, porque Nil podría marcarse un espléndido doblete, ya que aún figura en lista con Mi religión, que fue Nº1 dos semanas y actualmente ostenta el récord de permanencia (42 semanas). Aún estás a tiempo de apoyar a tu favorito con el HT #MiVoto40 en Twitter.

El Voto VIP de Pol Granch y premio para los oyentes

El Voto VIP correrá a cargo de Pol Granch, que está en el ránking con No pegamos (#30). ¿A qué otra canción de la lista otorgará su apoyo? Y los votos de los oyentes en antena tendrán, como siempre, premio: el BluRay de Raya y el último dragón, otra obra maestra de la factoría Disney (902 39 40 40).

Si a eso añadimos la presentación de nuevos candidatos, La Máquina del Tiempo, novedades, noticias…, el programa de este sábado (presentado por Óscar Martínez; tenemos a Tony Aguilar en Eurovisión) promete, ¡y mucho!