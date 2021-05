Hacía siete años que no escuchábamos nuevo material de Jackson Browne, pero el legendario músico ha vuelto a la actualidad musical y ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco, Downhill from everywhere, para el próximo 23 de julio. Para continuar presentando las canciones de este nuevo trabajo, el músico ha lanzado el single y videoclip de My Cleveland Heart, en el que podemos verle con su banda de referencia y un cameo de la cantautora Phoebe Bridgers.

"Hay una profunda corriente de inclusión que recorre este disco", dice Browne en el comunicado de prensa. "Creo que la idea de inclusión, de apertura a personas diferentes a uno mismo, es la base fundamental para cualquier tipo de comprensión en este mundo".

"En la superficie, trata de vivir en Los Ángeles, pero en realidad es una metáfora de la vida misma", dice Browne para presentar este nuevo disco. "Adoro esta ciudad, pero he estado tratando de irme desde que terminé mi primer álbum. Puedes amar, apreciar, depender de una vida que no conoces, pero en el fondo también puedes desear algo más, incluso si no sabes lo que es", afirma.

Después de recuperarse de las secuelas dejadas por la infección del Covid, el pasado año, Browne publicó los dos primeros avances del disco: Downhill from everywhere y A Little too son to say.

Jackson Browne vuelve con nuevo disco y estrena 'My Cleveland Heart'

Casi cinco décadas después su debut discográfico, las canciones del nuevo álbum de Jackson Browne, Downhill From Everywhere, conservan la intimidad conmovedora de su primer disco, combinada con el poder y la sabiduría que ha alcanzado en la búsqueda de un cambio positivo en su vida.

Uno de los grandes de la música folk

Tiene nacionalidad estadounidense, pero Jackson Browne nació en Alemania. Se mudó a Los Ángeles, ciudad donde comenzó su carrera como escritor de canciones, una afición con la que comenzó en la adolescencia. Su primer disco como solista apareció en 1972. Las siguientes grabaciones le consolidaron como una figura nacional, aunque su nombre siguió siendo conocido por las versiones que otros artistas hacían de sus temas, o a sus colaboraciones con otros grupos.

En 1977 consiguió su mayor éxito con Stay, versión de un clásico de los años 70. Durante los años 80 y 90 ha alcanzando las listas de éxitos de forma esporádica. En 1983 triunfó con Lawyers In Love, y en 1986 con You're a Friend Of Mine, formando un dúo con Clarence Clemons, el saxofonista de la E. Street Band de Bruce Springsteen.