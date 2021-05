Vídeo: Así es la actuación de Blas Cantó para Eurovisión 2021, ‘Voy a Quedarme’

La final de Eurovisión 2021 ya tiene a sus 26 participantes clasificados y listos para actuar el próximo 22 de mayo. La Semifinal 2 ha dejado verdaderas sorpresas de cara al desenlace del certamen, y una de las más esperadas era la actuación de Blas Cantó.

El festival ha desvelado cómo será su número para la gran final, emitiendo una grabación del mismo tal y cómo será el sábado. Parece que será fiel a los ensayos, manteniendo ese inicio a capella y el final con el agudo que ha encantado a sus apoyos europeos.

Sin embargo, sí que ha bajado los coros pregrabados y ha mantenido el cambio ligero que ya hizo a su base musical. El resultado es el siguiente:

Blas Cantó - Voy A Quedarme - Semifinal 2 Eurovisión 2021

Como se puede apreciar, será una gran Luna la que presidirá el escenario. Es una clara referencia a su abuela, a cuya memoria dedica el tema, y con la que consigue conceptualizar su presencia a la hora de cantar el tema.

Su estilismo negro consigue centrar el protagonismo en su voz, con la cual sorprende en el ya mencionado agudo del final. Además, ha querido tener un guiño hacia sus espectadores internacionales con un "here it goes" antes del tono alto.

Parece que Blas y su equipo tienen todo preparado para la 65º edición de Eurovisión. ¿Hay ganas de ver cómo cala en Europa y qué puesto consigue nuestro representante?