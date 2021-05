La canción de España en Eurovisión 2021: vídeo, letra y ensayos de 'Voy a quedarme' de Blas Cantó

La delegación de España ya lo tiene todo listo para la 65ª edición del Festival de Eurovisión. Gracias a los votos de los telespectadores, y después de un año de retraso provocado por la pandemia de Covid-19 contra la que se sigue luchando en todo el mundo, el próximo sábado 22 de mayo el cantante Blas Cantó defenderá en la primera mitad de la gran final de Eurovisión la canción Voy a quedarme.

Este tema, firmado por el propio Cantó junto a Leroy Sánchez, Daniel Ortega ‘Dangelo’ y Dan Hammond, es una emocionante y moderna balada que conserva influencias de grandes baladas clásicas y en la que Blas juega con todos sus registros vocales para rendir homenaje a su abuela, fallecida hace unos meses por coronavirus.

Con Voy a quedarme, la canción que logró superar a Memoria con un 58%, Cantó quiere ayudar a asumir las pérdidas que muchas personas han sufrido en el último año "de una manera positiva" y "convirtiendo la ausencia en presencia".

Así suena Voy a quedarme:

Para el videocip de la canción, dirigido y realizado por Alicia del Viso, Blas Cantó eligió una puesta en escena sencilla, pero completamente poderosa por el mensaje que lleva implícito, tal y como señaló en su momento TVE: "De alguna forma, Blas regresa a la casa de su infancia, llena de recuerdos y vivencias con su abuela. El espectador puede sentir junto al protagonista esa atmósfera de nostalgia, donde los ecos del pasado resuenan en cada una de las estancias que recorre".

Así han sido los ensayos y la actuación previa de 'Voy a quedarme'

Durante la presentación del tema —una gala que condujeron los mismos presentadores que acompañarán a los espectadores en al gran final que se emitirá en La 1, nuestro compañero de LOS40 Tony Aguilar y la periodista de RTVE Julia Varela—, Blas Cantó y su equipo ya empezaron a mostrar sus intenciones de mantener la atención en el cantante durante toda la actuación y optaron por una puesta en escena oscura en el inicio, marcada también por unas primeras estrofas a capela.

Ahora, ya en Rotterdam, el propio cantante y su equipo han mostrado en los ensayos cómo será la escenografía que han preparado para sorprender a los demás países y lograr alzarse con el primer puesto del Eurovisión 2021, un título que en nuestro país solo ha conseguido hasta la fecha Massiel (1968) y Salomé (1969).

La canción de España en Eurovisión 2021: vídeo, letra y ensayos de 'Voy a quedarme' de Blas Cantó

El de Murcia, como ya hemos visto sobre el escenario del Ahoy Rotterdam, planea realizar una actuación con tintes épicos apoyado por distintos juegos de luces, y para ello lucirá un total look negro formado por unos pantalones de traje y una camisa —finalmente se ha decidido prescindir de la chaqueta— diseñados por la firma española Mans Concept y adaptados a la figura del artista por las manos del estilista Raúl Amor.

Según informó TVE y hemos ido pudiendo comprobar en los últimos días, de cara a la actuación de la gran final el director creativo ha decidido montar una escenografía intimista y apostar por planos cortos que muestren la emoción y la honestidad que transmiten los ojos del artista. Para ello, se utilizarán en el directo 24 cámaras, entre ellas una cabeza caliente, una cablecam, dos steady y varias en railes.

"La actuación es un diálogo entre él y la persona que más amaba a través del universo. La luna, en cierta forma, representa el ciclo de la vida. Marvin, Blas y RTVE compartimos impresiones y decidimos que era el elemento apropiado para conducir su historia", ha recalcado la jefa de la delegación española en Eurovisión 2021, Ana María Bordás.

La letra de Voy a quedarme

Por si todavía no te sabes la letra de la canción que representará a España este 2021 en Eurovisión, y estás decidido a tararearla mientras Blas Cantó se sube al escenario, aquí te dejamos la letra completa:



Quédate esta noche para ver amanecer

Para sentir tu voz acariciándome

Quédate un segundo más

No hay nada que perder

Mientras dibujo un mar

De memorias en tu piel

He bajado el cielo para descubrir

Que se esconde en tu mirada

Sólo a unos centímetros de mi

Voy a quedarme y prometo

Quererte más que ayer

Voy a besarte muy lento

Como la primera vez

Y dejar atrás el miedo

Con ti alma entre mis dedos quédate

Porque yo voy a quedarme

Se que hay muchos como yo

Con tanto que ofrecer



Pero juro que este amor

Nadie lo podrá vencer

Y aunque nuestro baile diera

Un paso marcha atrás

No te preocupes yo

Contigo siempre bailaré

Qué más da si el mundo se derrumba hoy

O que pasará mañana

Que yo de tu lado no me voy

Voy a quedarme y prometo

Quererte más que ayer

Voy a besarte muy lento

Como la primera vez

Y dejar atrás el miedo

Con ti alma entre mis dedos quédate

Porque yo voy a quedarme

A tu lado aunque nos tiemble el suelo

Se apague el sol, se caiga el cielo

A tan solo unos centímetros los dos

Y dejar atrás el miedo

Con ti alma entre mis dedos quédate

Porque yo voy a quedarme