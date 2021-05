La historia de España en Eurovisión: así hemos quedado en el festival con artistas como Massiel y Beth

El Festival de Eurovisión es un acontecimiento único y, como tal, genera todo tipo de sentimientos entre los fieles seguidores del certamen, pero también entre esos espectadores que cada año cumplen con la tradición de sentarse en el sofá y disfrutar de esta cita imprescindible para la música.

Sin embargo, en los últimos años, se ha producido una especie de malestar entre el público español tras sumar muchos fracasos en el que también se conoce como Festival de la Canción. Las propuestas no convencen en Europa y cada edición terminamos con un mal sabor de boca.

Esto ha provocado que una parte de la población piense que España debería dejar de participar en el certamen, pero desde LOS40 vamos a hacer un pequeño repaso por la historia de nuestro país para demostrar que no siempre ocupamos los últimos puestos y que tarde o temprano volveremos al Top 10 de Eurovisión.

Las dos victorias de España

Hay que echar la vista muy atrás para ver a España haciéndose con el triunfo en Eurovisión, pero lo importante es que sí, que conseguimos alzarnos con el trofeo hasta en dos ocasiones. En 1968 ganamos por primera vez gracias a Massiel y su mítico La la la. Tan solo un año después, en 1969, Salomé otorgó una segunda victoria a España con Vivo cantando, aunque esa vez la tuvimos que compartir con Reino Unido (Lulu), Países Bajos (Lenny Kuhr) y Francia (Frida Boccara).

La actuación de Massiel en Eurovisión

Las veces que estuvimos a punto



En muchas ocasiones no hemos ganado Eurovisión, pero sí que hemos estado a punto de hacerlo. En 1979, por ejemplo, Betty Missiego logró un segundo puesto con Su canción, mientras que Sergio Dalma llegó hasta la cuarta posición en 1991 con el popular tema Bailar pegados. España ha irrumpido en el top 5 de Eurovisión hasta ocho veces.

Los ultimísimos del festival

Y sí, hemos quedado los últimos (o los primeros por la cola) en multitud de ocasiones. Nuestra primera vez fue en 1962 con Víctor Balaguer y su Llámame. También repetimos en el último puesto en 1983 con Remedios Amaya y ese ¿Quién maneja mi barca? que, a pesar del resultado, forma parte del imaginario colectivo. La última vez que volvimos con la peor puntuación posible fue hace solo unos años, concretamente en 2017. Manel Navarro y la canción Do It For Your Lover no convencieron ni al jurado ni al televoto y volvieron a España ultimísimos.

Actuación de Manel Navarro en Eurovisión

La historia de España en Eurovisión

¿Quieres saber cómo ha quedado España histórcamente en Eurovisión? En esta tabla tienes toda la información para conocer al detalle los resultados, con el año, el artista, la canción y la posición en la clasificación de esa gala final del festival:

Año Artista Canción Posición en la final 1961 Conchita Bautista «Estando contigo» 9 1962 Víctor Balaguer «Llámame» 13 1963 José Guardiola «Algo prodigioso» 12 1964 Los TNT «Caracola» 12 1965 Conchita Bautista «¡Qué bueno, qué bueno!» 15 1966 Raphael «Yo soy aquel» 7 1967 Raphael «Hablemos de amor» 6 1968 Massiel «La, la, la» 1 1969 Salomé «Vivo cantando» 1 1970 Julio Iglesias «Gwendolyne» 4 1971 Karina «En un mundo nuevo» 2 1972 Jaime Morey «Amanece» 10 1973 Mocedades «Eres tú» 2 1974 Peret «Canta y sé feliz» 9 1975 Sergio y Estíbaliz «Tú volverás» 10 1976 Braulio «Sobran las palabras» 16 1977 Micky «Enséñame a cantar» 9 1978 José Vélez «Bailemos un vals» 9 1979 Betty Missiego «Su canción» 2 1980 Trigo Limpio «Quédate esta noche» 12 1981 José María Bacchelli «Y solo tú» 14 1982 Lucía «Él» 10 1983 Remedios Amaya «¿Quién maneja mi barca?» 19 1984 Bravo «Lady, lady» 3 1985 Paloma San Basilio «La fiesta terminó» 14 1986 Cadillac «Valentino» 10 1987 Patricia Kraus «No estás solo» 19 1988 La Década Prodigiosa «Made in Spain (La chica que yo quiero)» 11 1989 Nina «Nacida para amar» 6 1990 Azúcar Moreno «Bandido» 5 1991 Sergio Dalma «Bailar pegados» 4 1992 Serafín Zubiri «Todo esto es la música» 14 1993 Eva Santamaría «Hombres» 11 1994 Alejandro Abad «Ella no es ella» 18 1995 Anabel Conde «Vuelve conmigo» 2 1996 Antonio Carbonell «¡Ay, qué deseo!» 20 1997 Marcos Llunas «Sin rencor» 6 1998 Mikel Herzog «¿Qué voy a hacer sin ti?» 16 1999 Lydia «No quiero escuchar» 23 2000 Serafín Zubiri «Colgado de un sueño» 18 2001 David Civera «Dile que la quiero» 6 2002 Rosa López «Europe's living a celebration» 5 2003 Beth Rodergas «Dime» 8 2004 Ramón del Castillo «Para llenarme de ti» 10 2005 Son de sol «Brujería» 21 2006 Las Ketchup «Un Blodymary» 21 2007 D'Nash «I love you mi vida» 20 2008 Rodolfo Chikilicuatre «Baila el Chiki-chiki» 16 2009 Soraya Arnelas «La noche es para mí» 24 2010 Daniel Diges «Algo pequeñito» 15 2011 Lucía Pérez «Que me quiten lo bailao» 23 2012 Pastora Soler «Quédate conmigo» 10 2013 El Sueño de Morfeo «Contigo hasta el final» 25 2014 Ruth Lorenzo «Dancing in the rain» 10 2015 Edurne «Amanecer» 21 2016 Barei «Say Yay!» 22 2017 Manel Navarro «Do it for your lover» 26 2018 Amaia Romero y Alfred García «Tu canción» 23 2019 Miki Núñez «La venda» 22

La historia de España en el Festival de Eurovisión demuestra que no siempre fuimos los últimos o quedamos en las peores posiciones de la clasificación. Nuestra suerte puede cambiar. ¿Lo hará gracias a Blas Cantó?