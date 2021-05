Teyou canta ‘Pantera’ desde su “yo de 7 años”, cuando “odiaba su color de piel”: ¡mira el vídeo!

La industria de la música está en continuo movimiento. Y es que cada vez son más los jóvenes artistas que surgen en ella para inspirarnos a todos con su talento.

Una de ellas es Elena, más conocida como Teyou. La joven cantante, compositora y actriz de origen español-camerunés ha presentado su tema Pantera, que desde el primer segundo consigue engancharnos por completo.

Pantera es una de esas canciones que dan melodía a las palabras que a veces no pueden pronunciarse en voz alta. Teyou canta desde su "yo de 7 alos, una niña que odiaba su color de piel con todo su ser, que no se sentía bienvenida en un colegio, una ciudad, la tele o en su país". Esto, sin duda, se convierte en uno de los mayores traumas de muchos niños. "De ahí nace Pantera, de la necesidad de referentes, de mujeres negras y maravillosas que me motivan a mirarme al espejo y amar lo que veo", explica nuestra protagonista.

Pero este tema, producido por Green Dinero, ha llegado acompañado de un videoclip dirigido por María López. En él se pone en evidencia aún más el significado de la canción. Captura los pequeños momentos de la infancia de la artista, protagonizados por mujeres y niñas racializadas.

A esto se une un sinfín de símbolos que hacen referencia a la letra de Pantera. El Colacao, las barbies cáusicas, el color carne, etc., son algunos de los que se introducen de forma discreta, "pero evidente", señala Elena.

Teyou es una de esas artistas a las que no debemos perder la pista. Se ha formado en el conservatorio y, posteriormente, se graduó en Arte Dramático en Madrid. Entre sus influencias están Tracy Chapman, Stromae, Nina Simone, Mahalia, y muchas más. Es evidente que de su voz solo puede salir pura adoración por sus propias raíces musicales.