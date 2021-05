Conoce a Susana Cala, la cantante que cautivó a Lola Índigo y emociona con canciones como 'No lo recuerdo'

Tiene la sensibilidad a flor de piel, una voz que consigue estremecerte apenas comienzas a escucharla y unas letras que te llevan a explorar lo más profundo de tus emociones. Ella es Susana Cala, una cantante y compositora que, desde que nació, supo que su destino era la música.

Susana Cala nació el 10 de febrero de 1998 en la ciudad de Bogotá, con apenas 23 años, sus canciones aglutinan millones de reproducciones en Youtube y, lo cierto es que, no nos extraña. La intérprete lo tiene todo para posicionarse como una de las cantantes más prometedoras de la escena musical.

Desde muy pequeña, Susana ha estado vinculada al mundo de la música y el arte, siendo estos dos ámbitos fundamentales en su vida. Además, la intérprete comenzó a estudiar diseño en la Universidad de los Andes, combinando estos estudios con su carrera como compositora para grandes artistas como Andrés Cepeda, Ximena Sarimaña y Morat.

Pero, el recorrido de la artista no frena aquí, ahora, Susana Cala decide lanzar su proyecto artístico como solista de la mano de Universal Music España. Durante su proceso de creación musical y producción de sus canciones ha trabajado en compañía de MAPACHE que engloba a su hermano Juan Pablo Isaza, también cantante y productor, Pablo Benito y Nicolas González.

Susana Cala / Cedida por Universal

Todo un torbellino de emociones es Susana Cala, de hecho, la artista ya se codea con grandes mujeres de la música, como es Lola Índigo, quien, no ha dudado en desearle toda la suerte del mundo en esta nueva etapa que comienza la joven.

Las grandes joyas de Susana Cala

Susana Cala demuestra, con sus canciones, tener la fórmula perfecta para entender los sentimientos. Con su dulce voz, la artista convierte el desamor en un bonito cuento, el cual, aunque conoces su triste final, no dejas de escucharlo por ser ella quien cuenta/canta la historia.

Una prueba de esto es No lo recuerdo. "¿Cómo hacer para olvidarte?/Para nunca buscarte", recitan algunos de los versos de su canción. Susana presenta un single en el que se pregunta por qué el corazón se empeña en no olvidar a una persona cuando el destino no quiere que acaben juntos. Una triste historia de amor que Susana consigue convertir en poesía.

Es en Domingo donde Susana saca su lado más romántico y habla de ese primer momento en el que conoces a una persona y sabes que se ha quedado con un trocito de ese corazón. Pese a que la historia entre los dos no sea fácil, uno nunca cierra la puerta a que un día los caminos se vuelvan a encontrar.

9 es el número que le falta a Susana para lanzarse y dar rienda suelta a lo que su corazón le dicta sin pensar en las posibles consecuencias que sus sentimientos traen consigo, solo pensando en su felicidad o, mejor dicho, en la felicidad de ambos.

Susana Cala promete llegar muy lejos, pero mientras tanto, la artista disfruta del camino creando letras que emocionas y melodías que cautivan.