La confesión de la novia de Willy Bárcenas que no le deja en buen lugar

Willy Bárcenas se atrevió a irse de aventura con Planeta Calleja a Islandia. Allí, el cantante de Taburete y Jesús Calleja hicieron un trekking por paisajes nevados, se bañaron en un río termal a -14º, recorrieron tubos volcánicos subterráneos y cuevas de hielo y hasta hicieron un ascenso por el glaciar más grande de Europa.

Además, el artista habló de cómo le ha cambiado la vida la situación de sus padres que, tanto le hundió personalmente como - en paralelo- fue viendo crecer su faceta profesional en la música.

Sin embargo, si hubo un momento en el que Willy no pudo quitarse la sonrisa fue cuando el presentador le pidió llamar a su novia, Loreto Sesma para conocerla. Al descolgar el teléfono, él explicó que la llama "baba" cariñosamente o muchos otros "nombres más que se inventa" añadió la poeta.

Jesús Calleja conoce a Loreto, la novia de Willy Bárcenas, que es poeta❤ #CallejaWillyBárcenas https://t.co/nEAK6VVuJL — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) May 24, 2021

Preguntada por cómo se conocieron, ella fue muy franca: "En realidad le conozco desde hace muchísimos años ya, pero de conocernos más íntimamente desde hace unos tres. Y nos conocimos en la Plaza Dos de Mayo, en Malasaña".

Calleja quiso saber qué estaban haciendo en esa plaza del centro de Madrid, y ella soltó una broma que no dejó en muy buen lugar a su chico: "Le dije de ir allí porque no había ido a Malasaña ni a darse una vuelta en su vida. A Guillermo le dejas en Tribunal y no sabe dónde está", dijo haciendo referencia a un barrio más humilde que de dónde él viene.

"Un pijo del barrio Salamanca..."

"Un pijo del barrio Salamanca..." añadió Jesús y Guillermo lo lamentó entre risas: "Ya estamos, el enemigo en casa. Claro que había ido pero tengo mala orientación".

Eso sí, cuando el presentador se puso más serio y le preguntó a Loreto cómo es su novio, ella lo arregló: "Es cero clasista. Es un tío de lo más normal, súper llano, fenomenal. Estoy muy enamorada de él. Pienso en él, con él ahora y espero que sea para mucho tiempo. Es una persona que me enseña muchísimas cosas todos los días".

Todos se pusieron más tiernos y ambos estuvieron de acuerdo :"Somos los dos muy moñas", reconocieron entre risas.