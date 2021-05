Así suena ‘¿Qué más pues?’ de María Becerra y J Balvin

Se avecina temazo de la mano de J Balvin y María Becerra. Y es que nos ha bastado un tráiler de apenas 30 segundos para saber que el beat de esta colaboración tan especial va a pegar bien duro. El colombiano y la argentina han unido sus voces en el estudio y por fin podremos escuchar.

Se trata de la canción ¿Qué más pues? que podremos escuchar completa “muy pronto”, tal y como ha asegurado la estrella argentina en su cuenta de Instagram. Y es que este mismo domingo, María ha compartido un pequeño adelante que nos ha puesto el hype por las nubes. ¡Y no nos extraña!

En el adelanto, podemos escuchar uno de los versos del tema. “Regálame otra noche, quiero verte, que hay que aclarar para hacer cosas pendientes. Más que lo que, dónde estás, niña ven”, cantan los dos artistas juntos en el pequeño avance.

“Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido, aunque no parezca esto me ha dolido y de lo pasado yo no me olvido”, canta la estrella argentina en otra parte del clip.

Un videoclip a la altura

Por supuesto, semejante hit va a venir con un videoclip en condiciones. Tal y como hemos podido ver en el avance, J Balvin y María han rodado juntos. Lo han hecho en un paisaje industrial, rodeados de cápsulas y vehículos.

Además, vemos a J Balvin subido en una moto y acercándose a María. Lo hace como un auténtico rompecorazones a la altura del protagonista de A tres metros sobre el cielo.

Becerra dio la noticia en sus redes sociales junto el siguiente texto: “Este party no termina, y en la casa está Argentina”. ¿Se tratará de otra de las frases de la canción. “Que honor. Eres una dura”, le respondió el colombiano.

Además, los chicos también han compartido algunas imágenes de la sesión de fotos que han protagonizado para el lanzamiento de la canción. Y aparecen espectaculares.

Aunque todavía no han confirmado la fecha, todo apunta a que el single saldrá esta misma semana. Estaremos atentos. ¿Se convertirá en una de las canciones de la temporada? Solo el tráiler ha sumado más de un millón de reproducciones en menos de un día. ¡Una auténtica locura!