BTS vive su gran noche en los Billboard Music Awards 2021 tras ganar 4 estatuillas

Los últimos cuatro años BTS ha estado presente en las galas de los Billboard Music Awards. Una prueba de que el K-Pop ha logrado conquistar el mercado norteamericano y se ha convertido en un referente imprescindible en estos momentos.

En esas ocasiones ya les habíamos visto ganar premios. De hecho, desde 2017 es la banda que se lleva, año tras año en estas galas, el premio a artista social, dejando clara la gran influencia de su ARMY. En 2019, además, se llevaron el premio a mejor dúo o grupo.

Pues bien, este 2021 se han superado y han logrado llevarse hasta cuatro estatuillas. Han repetido como artista social por quinto año consecutivo y mejor dúo o grupo y han sumado los galardones a la canción más vendida y el artista con mejores ventas.

No tardaron en dar las gracias a sus fieles seguidores que son gran parte responsables de todo este éxito. “Gracias al ARMY y Billboard Music Awards por un título tan increíble… los amamos, somos Butter”, dijeron Jimin, J-Hope, Jungkook, Jin, V, RM y Suga.

top social artist winners for the FIFTH YEAR IN A ROW !! congrats, @BTS_twt !! #BBMAs pic.twitter.com/bjrpxPO59V

En esta ocasión, la banda no voló hasta Los Ángeles para acudir de manera presencial a la gala, pero conectó desde su país para ofrecer una de las actuaciones más esperadas de la noche.

El viernes lanzaron su último single en inglés, Butter, que aspira a repetir el éxito de Dynamite y convertirse en una de las canciones que sirvan de banda sonora para este verano. De hecho, el vídeo se ha convertido en el más rápido de la historia de YouTube en superar los 180 millones de reproducciones, superando su propio record que habían conseguido con Dynamite.

Pues bien, la presentaron por primera vez en directo en estos premios. Vestidos con trajes entre negro y plateado dejaron constancia, una vez más, de lo estudiado que tienen cada movimiento y ofrecieron una espectacular coreografía a la altura de los cuatro premios con los que terminaron la noche.

Como era de esperar, las redes ardieron con los comentarios de sus seguidores que cada día son más y más. Celebraron la gran victoria de sus ídolos y aplaudieron la praesentación en vivo de lo que es su nuevo gran éxito.

[📝] Traducción:



BTS ganó cuate premios en los Billboard Music Awards 2021, lo premios musicales más grandes de los Estados Unidos.



Las categorías fueron:



🏆→ TOP DUO/GROUP.

🏆→ TOP SONG SALES ARTIST.

🏆→ TOP SOCIAL ARTIST.

🏆→ TOP SELLING SONG.

