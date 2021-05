40 cosas sobre Jimena Amarillo, por Jimena Amarillo

Jimena Amarillo ha llegado a la industria musical para hacer mella. Esta valenciana de 20 años sabe como llegar al corazoncito con sus temas. Lo hace con un sonido pop íntimo, donde sus letras son las verdaderas protagonistas. En ellas, Jimena relata a la perfección sus sentimientos y emociones. Y es que, aunque uno de sus primeros temas se llama No es una canción de amor, lo cierto es que este sentimiento es el principal protagonista de sus letras. Bueno, más bien el desamor.

De hecho, su última canción, Cuando no me quieras, es perfecta para ponértela a todo volumen en el móvil, salir a pasear y recrearte en tu propia tristeza tras una decepción amorosa. Porque, reconozcámoslo, ¡nos encantan las canciones tristes y Jimena ha llegado para ponerte banda a sonora a todos esos momentos!

Otras canciones que ha lanzado durante estos meses ha sido Cafeliko (con referencia al tema Catalina) o Ni se nota (que no ha dejado de sumar streams en Spotify). Para que no se te escape y la conozcas un poco mejor, Jimena Amarillo se ha sometido a nuestro test 40. ¡Quédate con su nombre, porque seguro que va a dar mucho que hablar!

Jimena Amarillo / Foto cedida por Mushroom Pillow

40 Datos sobre Jimena Amarillo, por Jimena Amarillo

1. Nombre completo:

Jimena Amarillo Peiró

2. Año y ciudad de nacimiento:

2001, Valencia.

3. ¿Cómo te llaman en tu grupo de amigos?

La verdad es que Jimena sin más.

4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música?

Llevo desde los cinco años tocando el violín. Supongo que nunca he concebido mi vida sin ella. Pero dedicarme a ella como tal, desde este verano justo, después de que la pandemia. Entre tantas crisis existenciales y esas movidas ,me ayudó a saber que hacer música era la única manera de tranquilizarme y no perder los nervios de aburrimiento.

5. ¿Cómo recuerdas tu primera vez en un estudio de grabación?

La verdad es que nunca he grabado en estudios, me mola grabar en casa modo casero. Ahora tenemos todas las posibilidades para hacerlo, y creo que para el tipo de música que hago me viene mejor: es un espacio mucho más íntimo, cercano y me siento más cómoda. Yo no lo veo como "menos profesional", sino más natural .

6. Un género musical que nunca tocarías:

Me gusta muchísima música, pero en un grupo de Heavy durísimo no me metería. Lo siento…

7. Un artista y una artista favoritos:

BuaH, imposible decir sólo uno, pero venga ,si tengo que decir… Silvia Pérez Cruz. Es una mujer que me fascina y me pone siempre los pelos de punta, aunque no tenga nada que ver con el estilo musical que hago yo. Hace años que la escucho y siempre me emociona. Artista masculino, ahora mismo estoy obsesionada con Luca Bocci, osea lo escucho muchísimo y me parece súper puro, hace poco que lo descubrí y no puc parar.

8. La música que escuchabas en casa de pequeña:

Así en general puedo decirte grupos como La Casa Azul, Los Super Elegantes, Mika, Coldplay, Lori Meyers… buah, y un montón más. La verdad que mis padres siempre han tenido un gusto musical bastante chulo. Sí que recuerdo la primera canción que escuché en mi vida y fue Eleanor Rigby de los Beatles , siempre se me quedará marcada.

9. Una canción con la que estés obsesionada ahora:

Pues ahora mismo Lo que construimos de Natalia Lafourcade, súper tristísima… Estos días estoy modo soft, será el mes de mayo que me lleva loca.

10. La que odies escuchar ahora mismo:

Cualquiera de Camilo. O sea, es que no puedo, te lo digo.

11. Una canción que te hubiese gustado componer de otro artista:

10 de Chill Chicos, me parece súper divertida y me veo muy dentro de ella.

12. El artista con el que te gustaría colaborar:

Con las Shego.

13. ¿Conciertos en salas pequeñas o grandes?

En salas pequeñas porque creo que en una grande ahora mismo me da un desmayo de tanta gente.

14. El músico o música que esté en tu agenda de contactos:

Pau Roca.

15. Si no fueses cantante, serías…

Técnico de Sonido. Para eso estoy estudiando un grado. Cualquier cosa relacionada con la música.

16. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos:

No soy de series, pero me gustan las americanadas de jóvenes adolescentes en un instituto. No se qué…

17. Un hobby o un deporte favorito:

Baloncesto llevo jugando desde siempre.

18. Lo que más te gusta de la música:

Poder tener soltura para tocar instrumentos. Me podría pasar horas tocando la guitarrica.

19. Lo que menos te gusta de la música:

Demasiada competencia sin sentido.

20. ¿Cómo tomas el cafeliko?:

Siempre con dos galletas, o sea, es una manía real.

21. Algo que te quite la pena:

Que salga el solecico.

22. Algo que ahora mismo ni te va ni te viene:

Las movidas de noviazgos que te vuelven loca.

23. La canción tuya que más te guste cantar:

Me siento muy guay cantando Cafeliko. Es mi favorita.

24. Tu red social favorita:

Instagram

25. Tu crush de adolescente:

Ariana Grande en la serie Victorious.

26. Tu crush actual:

Dani Costas

27. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito?

Cualquiera de Hora de Aventuras. LOL

28. Una película (o varias) que te defina:

Charlie y la fábrica de Chocolate

29. Algo que se te da FATAL:

Bailar en el club.

30. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada:

En plan obsesión heavy con los muñecos y peluches enormes, yo no sé, pero de verdad, creo que tengo un problema.

31. Tu personalidad (eres calmada, hiperactiva...):

Tengo sueño todo el día, pero no paro de hacer cosas, sino me aburro. Vivo 24/7 con música puesta o haciéndola.

32. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes:

El Uno. Uf, el mejor de todos.

33. Un lugar donde perderse:

Por una zona de estas, donde vas a comer cuando haces un viaje súper largo y no sabes ni dónde estás.

34. Algo de lo que te arrepientas:

De ser tan tímida de pequeña.

35. Tu palabra favorita:

Lolailo

36. Una manía:

Pisar el cigarro con el pie izquierdo.

37. Tatuajes:

Tendré como 15 creo.

38. Un placer oculto (o algo que te de vergüenza reconocer que te gusta):

Ver vídeos de gente comiendo comida gigante .

39. Un sitio para irse de vacaciones…

Irlanda, es súper bonica.

40. Si te encontrases a la Jimena de niña, ¿qué consejo le darías?

Que espabilase, la cabeza bien alta y sin miedo a ná.

Su último tema, Cuando no me quieras, ya está disponible en todas las plataformas.