Los Javis: de la narrativa de Susana Uribarri en ‘Mask Singer’ al regreso de ‘Paquita Salas’

Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) están decididos a estar en todas las divisiones del entretenimiento. Y es que puestos a conquistar el medio, mejor hacerlo desde todas sus partes. Se han hecho un nombre como creadores, directos y productores gracias a Paquita Salas y Veneno, dos series que ya forman parte del imaginario colectivo, y lo siguiente es consolidarse como showmans y para eso no hay mejor escaparate que Mask Singer: adivina quién canta.

El concurso de las mascaras regresa a Antena 3 y Los Javis volverán a ocupar su lugar en la mesa de los investigadores. Lo hacen con los nervios y la ilusión de siempre, aunque la experiencia ganada en la primera temporada les da mayor seguridad y, sobre todo, más ganas de pasarlo bien durante esta competición televisada.

"En la primera temporada aprendimos a jugar y en esta segunda, acertemos más o menos, lo que hemos hecho es jugar mejor y pasárnoslo mejor", me explica Javier Calvo en un encuentro virtual, a lo que Ambrossi añade: "En la primera había más agobio porque pensábamos que teníamos que quedar bien, que se nos tenía que ocurrir algo. Había momentos que no teníamos ni idea y en ese sentido nos hemos relajado más".

No puedo contener las ganas de preguntarles por Susana Uribarri, representante de artistas y una de las protagonistas involuntarias de la primera edición de Mask Singer. "¿Cómo crees que ha vivido esto la persona que ha creado Paquita Salas? Living con la narrativa de Susana Uribarri siempre", comenta Javier Calvo, mientras que su compañero de vida afirma que en un momento dado pensó que estaba debajo de una máscara. "Si yo fuera el director del programa la hubiera metido en una máscara directamente. El que la conoce sabe que es puro entusiasmo, alegría… es lo más. Con lo que pasó en la primera temporada nos reímos todos y si vuelve a pasar nos volveremos a reír porque es parte del encanto de la televisión de nuestro país".

A Los Javis les fascina Susana Uribarri. Tanto es así que su intención es ficharla para la cuarta temporada de Paquita Salas. "Susana y Paquita tienen que tomarse una caña en la cuarta temporada", adelanta Ambrossi, aunque para esa esperada renovación ninguno de los dos tiene todavía una respuesta. “Yo también me hago esa misma pregunta y espero poder respondérmela pronto”, dice Javier Calvo. “Cuanta más experiencia tengo en televisión, cuanto más hacemos Drag Race y Mask Singer, más ganas tengo de hacer Paquita Salas. Tengo más anécdotas y conozco a más gente para 'paquitear'".

"Imagínate lo contenta que estaría Paquita Salas con Mask Singer. Me la imagino entrando en la oficina y diciendo: 'Entre lo de Rocío Carrasco y Mask Singer no duermo, Mawi'. ¡La que no voy a seguir viva soy yo!", bromea Ambrossi. Les pregunto entonces por las condiciones necesarias para que se propicie el regreso de Paquita Salas y PS Management vuelve a abrir sus puertas. ¿La respuesta de los chicos?

"Lo que falta es que hagamos un calendario que tenga sentido. Nosotros escribimos, dirigimos y producimos Paquita Salas, Veneno y nuestra próxima serie", explica Calvo. "En Mask Singer son nueve galas y vienes los nueves días de la gala y ya está, pero Paquita Salas o cualquier serie es un año de nuestra vida porque son series muy artesanales. Al final, solo somos estamos estas cuatro manitos y estas dos cabezas escribiendo".

Si quieres ver la entrevista completa de Los Javis…¡dale al play!