David Ellefson, bajista de Megadeth, expulsado de la banda por acoso a una menor

El estadounidense David Ellefson, bajista de la banda de trash metal Megadeth, ha sido expulsado del grupo que formó junto a Dave Mustaine en 1983 por su implicación en unos vídeos íntimos con una joven de 17 años que se filtraron hace dos semanas. Ha sido el vocalista de la formación quien ha anunciado la salida de Ellefson a través de un comunicado publicado en redes sociales, en el que asegura que “no se ha tomado esta decisión a la ligera”, según el texto firmado a fecha de 24 de mayo.

“A pesar de que no sabemos cada detalle de lo sucedido, la relación ya era tensa y se ha demostrado que es suficiente para que sea imposible volver a trabajar juntos”, indica el cantante de himnos como Symphony Of Destruction o Tornado Of Souls antes de invitar a sus seguidores a acompañar al resto de la banda en la gira que tendrá lugar este verano en Estados Unidos junto a Lamb Of God.

La noticia ha supuesto un duro golpe para los fans, que en cierto modo ya preveían cuál iba a ser el final de este suceso que comenzó hace unas semanas cuando se filtraron unas imágenes comprometidas que el bajista habría compartido con una chica cuando ésta todavía no era mayor de edad. Tras este revuelo, Ellefson salió a defenderse alegando que una tercera persona le habría tendido esa trampa para dañar su reputación y la de su familia, a la vez que la propia joven, que ahora tiene 19 años, aseguró que “siempre dio su consentimiento como una persona adulta” para intercambiar esos vídeos.

Al inicio de esta polémica, el resto de los componentes de la banda mostró su apoyo total al músico a través de otro comunicado publicado en sus cuentas oficiales. En él, aseguraron que “es evidente que hay aspectos en la vida privada de David que se ha reservado para sí mismo” y velaron porque “todas las voces se escuchen con claridad y respeto”. Sin embargo, dos semanas después, han decidido prescindir de él por motivos que aún no han aclarado.

Conviene recordar que las diferencias entre Mustaine y Ellefson ya eran evidentes cuando la formación se disolvió en 2002 a causa de una lesión del cantante que le impedía tocar la guitarra. Dos años más tarde y ya recuperado, quiso volver a reunir a Megadeth, pero no contó con el “sí” del bajista hasta 2010. Mientras, fue sustituido por James MacDonough y James LoMenzo, respectivamente.