‘Mask Singer 2’ vuelve por todo lo alto con La Toya Jackson (tras unas apuestas imposibles)

Mask Singer ya avisó de que su segunda temporada venía fuerte. Prometiendo máscaras internacionales, Arturo Valls llegó a especificar que necesitaron reforzar su nivel de inglés para algunos invitados… Aunque pocos se esperaban que fuese a aparecer en el primer programa.

Menina se presentaba como el personaje más original de la temporada, con un traje inspirado en el propio cuadro de Velázquez, un personaje manga y Lady Gaga -en palabras de su diseñadora, Cristina Rodríguez-. Sin embargo, la careta le duró muy poco.

Tanto el público como los jueces votaron por descubrir su identidad, que no era otra que… La Toya Jackson.

La hermana del Rey del Pop hizo sus números a la perfección, apostando por Lovefool de The Cardigans. Después de ser eliminada para el duelo final contra Ángel, se decidió por Never Really Over de Katy Perry.

Finalmente, La Toya era desenmascarada ante la sorpresa total del público. Las pistas sobre su relación con Madrid se explicaron con haber visitado la ciudad "8 o 9 veces" a largo de su vida, calificándola de "absolutamente preciosa". También aclaró que su "etapa en París" se debía a su participación en el musical Moulin Rouge.

Después de llevarse genial con Javier Ambrossi por su outfit parecido al de Michael Jackson en Thriller, contó que su aventura en Mask Singer fue fácil de ocultar porque iba del estudio al hotel sin variar su rumbo. Además, sólo le habló del viaje a España a su madre.

Las apuestas del jurado indignaron las redes

Después de ver que su primera invitada internacional -al menos a primera vista- tenía acento estadounidese, las apuestas locas del jurado se dispararon. La habitual ambición de los 4 investigadores se multiplicó al pensar en alguien del otro lado del charco, con nombres de lo más increíbles.

Natalie Portman fue la apuesta de Javi Calvo, mientras que Ambrossi confió en Sharon Stone. Paz Vega creyó ver a Jane Fonda, y José Mota optó por lo nacional apostando por Victoria Abril. Ninguno de ellos dudó de sus opciones, aunque ya lo hicieron las redes por ellos:

Natalie Portman ha dejado el rodaje de Thor: Love and Thunder pa disfrazarse de Menina pa ustedes #MaskSinger2 — David DA (@DDavila19) May 24, 2021

Sharon Stone, Natalie Portman, Jane Fonda, ESTAMOS DE PUTA BROMA?! VENGA SI, LA MENINA ES MERYL STREEP NO TE JODE! LOL #MaskSinger #MaskSinger2 #MaskSinger1 pic.twitter.com/baACaowcAk — La perra liberada (@la_liberada) May 24, 2021

Seguro que Natalie Portman, Sharon Stone y Jane Fonda no tenían otra cosa que hacer en plena pandemia que venirse a #MaskSinger1 y a lo mejor es Elsa Pataky colándonosla — Miss Caos (@Miss_Evolet) May 24, 2021

Pero, vamos a ver. ¿Hemos visto el nivel de las máscaras de EEUU, caris? La más famosa es la rana Gustavo. Si os parece van a venir Natalie Portman, Sharon Stone o Jane Fonda a San Sebastián de los Reyes, caris. — Marisa Vidilla🔻 (@MarisaVidilla_) May 24, 2021

Después de cuestionar si el programa podría sacar a una estrella internacional de verdad, Twitter acabó por alabar la primera máscara de esta segunda temporada. Ahora sólo queda saber quiénes están bajo otros nombres enigmáticos como Ángel, Cocodrilo o Cactus.