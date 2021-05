Alexia Rivas lanza un bombazo: Carlos Alba le mandaba mensajes antes de ‘Supervivientes’ para quedar con ella

Alexia Rivas tiene pinta de que va a convertirse en la tercera en discordia de otra relación de pareja. Si ya muchos la conocieron por ser la chica que se interpuso en la relación entre Marta López y Alfonso Merlos, ahora parece que hay un matrimonio en juego.

La concursante ha llegado a España tras ser expulsada de Supervivientes y parece que lo ha hecho dispuesta a no callarse nada. La diana la ha puesto, en esta ocasión, en Carlos Alba, el chef de esta edición.

“Me sabe muy mal porque cuando yo salgo y la gente me pregunta qué tal dije que me sorprendió mucho que Carlos hiciese como que no me conocía, porque llevaba mandándome mensajes dos o tres años”, aseguraba en el plató de Conexión Honduras para asombro de todos los colaboradores.

Jordi González ha tenido que frenar a los que querían conocer todos los detalles y han empezado a soltar preguntas a la concursante. “Me da pena porque no quería que saliera a la luz, estoy más nerviosa que nunca y no me gusta”, admitía ella sabedora de la condición familiar de su compañero que está casado.

Relato de los hechos

Ha reconocido que, pese a que en el reality ha hecho como que no lo conociera, la realidad de la historia es muy diferente y no entiende muy bien por qué. “Antes de que yo saltara a la fama eran mensajes tipo: ‘¿cómo estás guapa? A ver si nos vemos’”, reconocía.

Y no es algo del pasado, asegura que esos intentos de contacto continuaron. “Los últimos mensajes son de hace poco. Nunca le contesté porque no me gustaba, eran monólogos, hablaba él solo", aseguraba.

Y cuando Jordi le ha preguntado por qué no lo contó en el barco encallado con él delante, ella ha asegurado que se calló porque no quería hacer daño a nadie.

Marta López, sin embargo, ha intentado encontrarle una explicación a esa actuación. “Carlos tiene un canal de Youtube en el que cocina con famosos. ¿No puede ser por eso?”, lanzaba como posible explicación a su interés en ella.

“Eso pensaba yo, pero es que… hay otro mensaje que no quiero leer en voz alta”, respondía Alexia. No lo ha leído, pero se lo ha enseñado a Lydia Lozano que ha dejado claro que la intención del mensaje era quedar con ella.

Veremos cómo continua la historia porque se avecina nuevo culebrón.