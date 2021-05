Timotheé Chalamet será Willy Wonka en una película en la que desatará su vena más musical

Timotheé Chalamet está que no para. Hollywood ha visto un filón en el rostro de la estrella de Call Me By Your Name y se ha propuesto explotarlo. No solo es el cabeza de lista de Dune, lo nuevo de Denis Villeneve, sino que ahora Warner Bros. ha decidido ficharlo para el spin-off que prepara sobre los orígenes de Willy Wonka, el mítico director de la fábrica de chocolate en la que el pequeño Charlie se perdió. La major ha descartado a Tom Holland, el otro candidato, y ha apostado por el actor de Mujercitas.

Tim Burton ya no intervendrá en esta película ni, evidentemente, Johnny Depp, quien está apartado de los focos tras ser despedido de Animales fantásticos y otras bestias tras los sucesivos escándalos de maltrato de los que le acusa la actriz Amber Heard. Por el contrario, será el director de Paddington, Paul King, quien se encargará de insuflarle vida a este película cuyo título, de momento, se mantiene en Willy Wonka.

Timotheé Chalamet interpretará a una versión juvenil del poderoso magnate del chocolate y, además, dará rienda suelta a su vena más musical, ya que King y su guionista, Simon Farnaby, quieren plagar la historia de números y bailes, algo para lo que Chalamet tendrá que entrenar duramente en los próximos meses. Hasta la fecha no le hemos visto en ninguna cinta musical, así que tendrá que demostrar sus dotes moviendo el esqueleto.

Además, esta nueva entrega sobre la figura de Willy Wonka supondrá la tercera vez que Warner se adentre en la vida del personaje creado por el legendario escritor Roald Dahl. La primera llegó en 1971 con Gene Wilder caracterizado como Wonka y la segunda a través de la versión de 2005 dirigida por Burton, Charlie y la fábrica de chocolate, la más exitosa hasta el momento.

Todo lo que tiene pendiente Chalamet

Cuando decidmos que la industria del cine ha visto un filón en Chalamet tan solo hace falta remitirse a la carrera que ha tenido el actor después del éxito mundial de Call Me By Your Name. Mientras que su compañero de armas Armie Hammer ha quedado completamente desacreditado tras sus escándalos sexuales, el franco-estadounidense goza de una popularidad sin límites. Lo hemos visto en Mujercitas, Día de lluvia en Nueva York, The King y Beautiful Boy.

Sin embargo, lo más grande está aún por llegar. Timotheé Chalamet será el protagonista de Dune, la ansiada adaptación de Villeneuve de la novela de Frank Herbert que ya trató de llevar David Lynch al cine (de manera desastrosa) en 1984 con Kyle McLachlan de protagonista. Es una de las películas de ciencia ficción más esperadas por el público.

Chalamet también tiene pendiente de estrenar La crónica francesa, lo nuevo de Wes Anderson, así como Don't Look Up, la esperada película de Netflix en la que medio Hollywood se dará cita. Si a eso le sumamos la secuela de Call Me By Your Name que prepara Luca Guadagnino y esta actualización de la vida de Willy Wonka, podemos decir sin miedo a equivocarnos que Chalamet es el actor que más exitazos va a sacar en cines estos próximos años.