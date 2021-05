‘Material girl’, la canción de la que reniega Madonna: “Es con la que más me irrita que me asocien”

Madonna ha renegado siempre de la etiqueta que le colgaron de ‘chica material’. A menudo ha comentado que se arrepiente de haber grabado Material girl, porque ese título se convirtió en su pseudónimo en los medios durante décadas. Tanto la canción como el vídeo se malinterpretaron, no se entendió la ironía, dice la artista. Lo cierto es que Material girl fue un éxito planetario que consolidó los cimientos de otro título del que no reniega: el más que merecido ‘Reina del Pop’. El 25 de mayo de 1985, se convirtió en su primer nº1 en LOS40.

Escrita por Peter Brown y Robert Rans, y producida por Nile Rodgers, Material girl fue uno de los grandes hits del segundo álbum de Madonna, Like a Virgin (1984), junto Angel, Into the groove, Dress you up o el tema que le daba título, Like a Virgin. El sucesor de su debut, el homónimo Madonna (1983), se convirtió en uno de los más vendidos en la historia, superando los 21 millones de copias en todo el mundo.

“La canción con la que más me irrita que me asocien es Material girl”

Material girl es una chica que anhela las mejores cosas de la vida y manipula a los hombres para obtenerlas. En un principio, cuando el tema se publicó a mediados de los 80’s, la artista se identificaba con la letra: “Te sientes atraída por hombres que tienen cosas materiales porque eso paga los alquileres y te compra pieles. Esa es la seguridad. Eso dura más que las emociones”. En ese momento, Madonna daba los primeros pasos en su carrera y su imagen todavía estaba empezando a forjarse. Lamentablemente, lo de ‘chica material’ se convirtió en su apodo. En los medios fue un apelativo adosado siempre a su nombre.

Con el tiempo se arrepintió y renegó de ese mensaje, asegurando que se había malinterpretado y que eso la sacaba de quicio. Lo contaba en una entrevista con Rolling Stone: “La canción con la que más me irrita que me vinculen es Material girl. Era una canción irónica porque desde luego no soy una persona materialista”. Y ampliando su definición de ‘persona no materialista’, añadió: “Me siento afortunada de poder permitirme un cuadro de Frida Kahlo o de vivir en una casa bonita, pero sé que también puedo vivir sin nada de eso. Soy resolutiva e ingeniosa y si tengo que terminar viviendo en una cabaña de madera en mitad del bosque, también podría hacerlo. Ese tipo de cosas no me hacen falta para ser feliz”.

Madonna, reflejada en Marilyn Monroe

El vídeo que acompaña a la canción también se tergiversó, ya que la cantante representa a una mujer caprichosa e interesada. Su rodaje es uno de los que más disfrutó. Se llevó a cabo entre el 10 y el 11 de enero de 1985 en RED Studios Hollywood de Los Ángeles (California). Dirigido por Mary Lambert, representa la icónica escena del filme de 1953 Los caballeros las prefieren rubias, en la que Marilyn Monroe canta Diamonds are a girl’s best friend (Los diamantes son los mejores amigos de las chicas).

En una entrevista de 1987 con New York Daily News, Madonna explicó: “Mi escena favorita de todas las películas de Marilyn Monroe es cuando hace esa secuencia de baile de Diamonds are a girl’s best friend. Y cuando llegó el momento de hacer el clip de la canción Material girl, dije ‘puedo repetir esa escena al completo y será ideal’. De alguna manera, Marilyn realizó algo no humano con lo que me puedo identificar. Su sexualidad era algo con lo que todo el mundo estaba obsesionado y puedo verme reflejada en ello. Y hay ciertas cosas sobre su vulnerabilidad que me llama la atención y me atrae”.

“Cuando tenga 90 seguiré siendo la Chica Material”

Madonna le contó al escritor J. Randy Taraborrelli: “No puedo despreciar completamente la canción y ni el vídeo, porque sin duda fueron importantes para mi carrera. Pero los medios me colgaron esa frase y no entendieron nada. Yo no escribí esa canción, ya sabes, y el vídeo era sobre cómo la chica rechaza diamantes y dinero. Pero Dios no quiera que la ironía deba ser entendida. Cuando tenga 90 años seguiré siendo la Chica Material. Imagino que no es tan malo. Lana Turner fue la Chica del suéter (Sweater Gril) hasta el día que murió”.

El concepto del clip representa a Madonna interpretando su papel de actriz, pero en cuanto está fuera de las cámaras, es una chica normal y corriente a la que le gustan las cosas sencillas. Al final, la vemos saliendo del estudio de rodaje y se monta en un coche viejo junto a un tipo normal. La ironía se perdió o se ignoró.

El manager de Madonna, Freddy DeMann, explicaba: “La gente a menudo subestima el video de Material girl. La idea era que Madonna interpretara a una actriz al estilo de Marilyn Monroe, haciendo el papel de ‘buscafortunas’ o de chica materialista. Pero fuera de cámara ella es una persona acompañada por un chico con pocos recursos en un automóvil viejo. Pero todo el mundo quiso interpretar que Madonna se identificaba con la chica materialista y no con la mujer sencilla. Ese título quedó pegado a ella, y le molestó. Nunca le gustó que la llamaran así”.

Un traje alquilado

Incluso el icónico traje que vistió Madonna para el vídeo era alquilado. Antes de que ella se lo pusiera, otras actrices lo habían llevado en televisión y en cine. Y aunque el clip de Material girl era un tributo a Marilyn, otras personalidades de Hollywood habían hecho sus propios homenajes a la actriz con ese mismo traje. Originalmente, el vestido se hizo para una película para la televisión llamada Norma Jean. Después de Madonna, varios diseñadores adaptaron el atuendo a otras actrices. La última producción en la que se utilizó fue en la película televisiva ‘Blond’ de 2001, que también era sobre la vida de Monroe.

Tanto el vestido como los accesorios del clip de Material girl se subastaron en 2006 y alcanzaron la cifra de 12.760 dólares (unos 10.000 €). El atuendo completo se incluyó en el catálogo del sitio de subastas Robert Edward Auctions. En la lista de los objetos que se subastaban, figuraba el vestido de satén rosa con el corpiño, un lazo de satén rosa, guantes largos del mismo color, estola blanca imitación piel y dos brazaletes y una pulsera de brillantes.

La reinvención de Madonna

Está claro que Madonna no se quedó estancada en Material Girl. Con cada disco, con cada nueva gira, se ha reinventado a sí misma y se ha desvinculado completamente del título de la canción. A lo largo de sus casi cuatro décadas de trayectoria, la artista ha escrito y ha grabado infinidad de canciones mucho más personales y trascendentes. Es curioso sin embargo que, en mayo de 2004, dos décadas después del lanzamiento de la canción, Madonna siguiera preocupada por el estigma de ‘chica material’. En un descanso de los ensayos de su gira Re-Invention World Tour, seguía preguntándose “¿Cuánta gente ahí fuera piensa realmente que soy la Chica Material?”.

El debut en el nº1 de LOS40 de Madonna

El 25 de mayo de 1985, Material girl se convirtió en el debut de Madonna en el nº1 de LOS40. Fue el primero del total de 18 que obtuvo en dos décadas, entre 1985 y 2006, contando su colaboración con Britney Spears en Me against the music. El que más tiempo permaneció en lo más alto fue Hung up: 6 semanas consecutivas. Su último nº 1 es Sorry, el 1 de abril de 2006.