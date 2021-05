Alba Reche, Pol Granch, Hugo Cobo, Pole y Delaporte protagonizan ‘SÍ’, una serie original de LOS40 x Vitaldent

Alba Reche, Pol Granch, Hugo Cobo, Pole y Delaporte son mucho más que 5 artistas. Cada uno con una propuesta distinta, con una visión diferente de la música y con una voz que es la voz de su generación. Son los cinco protagonistas de ¡SÍ!, un formato original de LOS40 y Vitaldent, en la que nos adentraremos en los SÍES que han marcado su carrera.

Procedentes de esferas musicales diversas pero con conexiones entre sí, estos cinco artistas jóvenes están reformulando la escena musical en nuestro país y, por tanto, la industria. En esta nueva serie de entrevistas, tratamos de comprender los grandes SÍES de su vida articulados en 5 capítulos:

CAPÍTULOS DE ¡SÍ! “¡Sí!, quiero ser artista”: Los inicios

“¡Sí!, tengo miedo”: Las dudas

“¡Sí!, me han parado por la calle”: La fama

“¡Sí!, quiero": El primer contrato musical

“¡Sí!, necesito ayuda”: El crecimiento

"Es interesante descubrir como, aunque tienen muchas cosas en común, cada uno ha vivido un viaje completamente diferente hasta llegar a donde están hoy en día, lo cual queda reflejado en las diferentes propuestas musicales que interpretarán en directo a lo largo de los capítulos", explica Alberto García, responsable creativo de este nuevo formato que se estrena el 2 de junio.

En sus propias palabras: "Teníamos ganas de hacer un proyecto optimista, positivo. Llevamos muchos meses escuchando “NO” (no salgas, no abraces, no hagas…) y pensamos que es momento de hablar más de síes. La pandemia no ha terminado y, sin perderla de vista, abrimos la puerta a tratar otros temas que no sean el mismo que nos ha ocupado los últimos tiempos. Además, “si” es la única nota musical que, al decirla, te coloca una sonrisa en la cara (piénsalo y di las siete notas mentalmente; te sorprenderás cuando llegues a “si” :) por lo que encontramos en Vitaldent la compañía perfecta para poder llevar a cabo este proyecto".

Es una nueva forma de acerarnos a la realidad de los artistas. Un formato que se aleja de las tradicionales entrevistas promocionales, un espacio para la reflexión y el análisis, para conocerlos más a fondo y entender su forma de ver y entender la vida.