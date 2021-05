Para los más jóvenes puede ser un nombre totalmente desconocido, e incluso quienes sí vivieron los tiempos de Marisol o Julio Iglesias pueden no recordar su nombre de primeras. Pero hay una canción que mayores y pequeños conocerán con tan solo leer uno de los versos de su estribillo: "será maravilloso, viajar hasta Mallorca".

Se trata de la canción El puente, que firma un grupo formado entre Valladolid y Palencia llamado Los Mismos. Y en la construcción imaginaria de ese pasadizo entre Valencia y la principal isla balear destaca el nombre de Helena Bianco, nacida como Elena Vázquez Minguela.

La vallisoletana de 73 años es una de las invitadas estrella de la semana en Pasapalabra, el concurso que presenta Roberto Leal. Pero está lejos de ser su primera aparición reciente en televisión. Te contamos más detalles y curiosidades sobre su vida y su carrera musical.

5 datos sobre Helena Bianco: de eterna rival de Karina a ganadora de un ‘talent’ en 2019

1. Lleva en la música desde que era una niña

Según aparece en su página web oficial, Bianco comenzó a cantar cuando tenía tan solo 8 años. Lo hizo presentándose a varios festivales musicales dedicados a niños y proclamándose ganadora de la mayoría de ellos.

Años después, siendo aún adolescente, forma el grupo con el que alcanzaría el estrellato definitivo, aunque con un nombre diferente: Los Jolly's.

2. Ha intentado ir a Eurovisión dos veces

Desde sus inicios en la disciplina musical, que coincidieron en época con la incorporación de España al Festival de Eurovisión, ha tenido claro su propósito de ser la representante hispana en el certamen.

Su primera tentativa llegó en 1970, donde no pudo hacer nada frente a Karina y su propuesta para el año siguiente con En un mundo nuevo. Pero no se rindió y volvió a intentarlo 37 años después, en 2007, fracasando de nuevo ante D'Nash y I love you mi vida.

3. Convirtió en música la poesía de Alberti

Al igual que ya hiciera Joan Manuel Serrat con los versos de Antonio Machado, Helena Bianco tuvo la oportunidad de cantar la obra de Rafael Alberti, coincidiendo con el 90º cumpleaños del poeta gaditano.

El propio Alberti aseguró que la transformación le había "conmovido" y hablaba en estos términos de ella: "Mis poemas, que tú cantas tan maravillosamente, me han regresado al azul luminoso de mi juventud primera".

4. Karina volvió a arrebatarle un título tres décadas después...

Casualidad o no, las dos artistas se reencontraron en un plató de televisión en 2003 y se vieron de nuevo enfrentadas. Fue en el programa Vivo cantando: los años dorados, emitido por Telecinco, y que contó con la participación de varias estrellas españolas del pasado.

Bianco tuvo que conformarse con la posición de bronce en el concurso, por detrás de Braulio (representante de España en Eurovisión 1976) y la ganadora, su eterna rival: Karina.

5. ...pero no encontró rival en La Voz Senior

A pesar de parecer que en su biografía no hay éxitos más allá del conseguido con Los Mismos, la vida dio a Helena un merecido rayo de esperanza en 2019.

Después de que Antena 3 se hiciera con La Voz, incorporaron a las ediciones adulta e infantil una tercera que era inédita en España: la correspondiente a los más mayores. Bianco decidió probar suerte con la canción Una estrella en mi jardín, de Mari Trini, siendo elegida por Pablo López para su equipo.

La cantante superó con creces todas las fases del concurso y terminó proclamándose vencedora de su primera edición frente a Juan Mena, candidato a la victoria de otro de los coaches, Antonio Orozco.