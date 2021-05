P!nk: “La parte más dura de ser madre trabajadora es la culpa de no estar haciéndolo bien”

La gente solo suele ver a la artista y le cuesta empatizar con ella como lo haría cualquier otra persona porque existe una especie de endiosamiento que impide ver más allá, ver que esa mujer que ves sobre el escenario también tiene los mismos problemas y las mismas preocupaciones que cualquiera de nosotros. Ese fue el punto de partida que llevó a Amazon Prime Video a grabar una serie documental sobre P!nk. Querían que la gente conociera a Alecia (su verdadero nombre), una mujer que, además de ser una estrella planetaria, también es madre de dos hijos.

"En realidad yo no quería documentar la gira", nos asegura la cantante en una entrevista para LOS40. "Michael Gracey, con el que he trabajado en A Million Dreams y en Walk Me Home, quería hacerlo porque le parecía fascinante la yuxtaposición de ser una mujer, una estrella del rock que llena estadios, y una madre. Yo estaba como 'Ok, aunque no entiendo por qué nadie va a querer ver esto', pero pensé que sería algo divertido para mis hijos".

Tráiler oficial de 'P!nk: All I Know So Far'

Una vez puestos manos a la obra, P!nk puso sus condiciones: que Gracey estuviera implicado en todo el proceso y que no fuera un teatro . Estaba decidida a mostrar al mundo lo que para ella significa ser artista y ser madre. "Ni quería hacer algo guionizado ni quería hacer algo preparado. Quería que lo que se viera, el cómo se prepara un show teniendo a la familia conmigo, fuera auténtico", nos explica. “Mis hijos lo pasaron bien. Están acostumbrados porque nuestra vida es un circo caótico. No hubo diferencias".

También nos habla de los desafíos más duros para conseguir hacer lo que ella, como otras tantas madres trabajadoras, hace: "Creo que la parte más dura para cualquier madre trabajadora es la culpa de no estar haciéndolo lo suficientemente bien. Pregúntale a cualquier padre cuáles son sus días más duros en su vida y te dirán que cuando sus hijos están enfermos".

No se nos olvida la música, que forma parte inseparable de la vida de P!nk y eso se vuelve a poner de manifiesto en esta producción original de Amazon Prime Video. "All I Know So Far es una canción que surgió gracias al documental. Sabía que necesitaba una canción que contara la historia de mi vida en tres minutos y medio. ¡Sin presión!", nos desvela. "La primera frase del coro es 'You throw your head back, and you spit in the wind', que era algo que siempre me decía mi padre cuando era una niña pequeña. Es una frase con mucho significado y supongo que estaba intentando escribirle una carta a Willow para explicarle la esencia de todo esto".

Videoclip oficial de 'Cover Me In Sunshine'

Precisamente con su hija Willow hizo uno de sus últimos featuring, Cover Me In Sunshine, un éxito global que supuso una experiencia alucinante para Alecia. "Willow ama cantar, aunque no sea lo suyo. Un día vino al estudio mientras estaba trabajando en una canción y dijo que le apetecía cantar conmigo y lo hicimos. Y después se fue a nadar. Es su manera de hacer las cosas. El otro día le dije: 'Baby, tú tienes una canción número 1 en Países Bajos. ¡Eso es un gran logro!'. Y me contestó: '¿Qué ciudad es?'. 'Ámsterdam, te encanta Ámsterdam'. 'Sí, me gusta Ámsterdam. ¿Puedo ver Avatar?'. Así es ella".

Si quieres ver la entrevista completa de P!nk…¡dale al play!