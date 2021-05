¿Buscas nombre para tu perro? Opciones que empiezan por A, E, I, O y U

Una mascota puede convertirse en tu mayor confidente. Y solo aquellos que hayan tenido la suerte de compartir algún periodo de su vida con un peludo, lo sabe a la perfección.

Los perros son algunos de los más queridos a nivel global. Y es que basta con una simple mirada, una caricia o un pequeño gesto para caer rendidos ante el cariño que demuestran tener incondicionalmente por sus dueños. Pero si acabas de adoptar uno/a y no sabes cómo "bautizarlo", te traemos algunas ideas de nombres que comienzan por cada vocal.

Nombres de perro que empiezan por A

Algunos de los que más se han escuchado son Ares, Argos, Alaska, Arwen, Akira, África, Axel, Aquiles y Alma. Incluso los hay para los amantes de Juego de Tronos, como puede ser Arya.

Nombres de perro que empiezan por E

Tienes más opciones en las siguientes propuestas: Enzo, Estrella, Ela, Eddy, Elmo, Emma y Eros. En el caso de este último, tiene un significado muy interesante, pues era el nombre del dios griego del amor.

Nombres de perro que empiezan por I

En este caso también existe una gran variedad. Puedes llamarlo/a Igor, Iker, India o Iris.

Nombres de perro que empiezan O

Sin duda, uno de los más destacados es Odín, que es el dios principal de la mitología griega. Pero tienes otras opciones en Olivia, Oreo y Otto.

Nombres de perro que empiezan por U

Con esta vocal es más complicado encontrar un nombre bonito para tu peludo/a, pero no es imposible. Algunas de las opciones son Uma, Uka, Ulises, Uras y Urco.

Escoger un nombre para tu perro no es siempre fácil. De hecho, según Happets, existen diversas recomendaciones a seguir para que tu mascota no acabe volviéndose loco/a cada vez que te diriges a él/ella. En primer lugar, es fundamental que el nombre esté compuesto de entre 2 y 3 sílabas para que su extensión no genere confusión. Los largos pueden afectar a la concentración, y los cortos pueden pasar desapercibidos.

También es importante que el nombre no sea similar al de un miembro de la familia, pues puede igualmente confundirse. Aunque esto no es todo. Es recomendable que incluya las consonantes K, R y T, y las vocales A y O. De este modo, tu mascota lo captará mejor.

Y tú, ¿ya has elegido nombre?