María Teresa Campos atiza a Ana Rosa en ‘El Hormiguero y todo el mundo dice lo mismo

María Teresa Campos se propuso pisar algunos platós esta última semana y así lo hizo. El viernes pasado estuvo en el Deluxe y este mismo martes se presentó en El Hormiguero, el programa de Antena 3 que, a pesar de ser competencia, recibió entre bombos y platillos a la que ha sido una de las comunicadoras más importantes de nuestro país.

No fue a promocionar nada, pero sí habló largo y tendido de varios temas. Pablo Motos le preguntó por Bigote Arrocet, por su reacción al ver que algunos medios la daban por muerta y por lo que siente cuando recibe críticas negativas en redes sociales. No obstante, el titular vino por otra cuestión relacionada con la mismísima Ana Rosa Quintana.

Aunque de cara a la galería siempre ha intentado poner una sonrisa cuando se habla de ella, la matriarca de Las Campos no pierde la oportunidad de lanzar de vez en cuando un dardo a la actual Reina de las Mañanas. Lo volvió a hacer anoche en El Hormiguero. Y es que el presentador del programa supo sacarle el titular de la noche.

En un momento dado de la entrevista, Motos se interesó por sus preferencias como espectadora. María Teresa le dejó claro que por la mañana no ve los informativos de Antena 3, una pista que dio alas al conductor de El Hormiguero. "Si cambias de cadena por la mañana, y estabas viendo la tuya, dejas de ver la tuya por la mañana. ¿No ves Ana Rosa?", soltó, a lo que María Teresa Campos respondió entre risas: "Veo el principio".

El público siguió la intervención de María Teresa Campos en El Hormiguero a través de las redes sociales y ese momento en cuestión causó bastante revuelo en Twitter. Estos fueron algunos de los comentarios que se leyeron este lunes:

María Tersa Campos cambia de canal cuando empieza el programa de Ana Rosa #CamposEH pic.twitter.com/rC2pA4s09l — Diego 🥑 (@diegobferrandez) May 25, 2021

#CamposEH Vergüenza ajena me está dando Teresa Campos. Dice que ve el telediario de la mañana de @telecincoes y luego cambia para no ver a @anarosaq . No sé puede ser más envidiosa!!!! — Diana (@Dianadespierta) May 25, 2021

El otro zasca a Ana Rosa Quintana

No fue lo único que dijo María Teresa Campos sobre Ana Rosa Quintana. La presentadora también recordó que la estrella de Telecinco le confesó un día que cuando tuviera 65 años, la edad que tiene ahora, no seguiría trabajando. "Me dijo: 'Yo lo que tengo muy claro' es que con esas edad ya no voy a estar en la televisión". A continuación, se quedó en silencio, dejando claro que no había cumplido con lo que le había dicho.

María Teresa Campos cuenta que Ana Rosa le dijo que con la edad que tiene ahora, ya no estaría en la televisión



#CamposEH pic.twitter.com/fyxyPa5ENY — Diego 🥑 (@diegobferrandez) May 25, 2021

No tiene mala leche ni nada la tía . — MÓNICA (@nosoytuprinces) May 25, 2021

Qué envidia le tiene a @anarosaq Nunca ha podido disimular — Belentirosa😇 (@belentirosa) May 25, 2021