Emily Blunt da una lección de humildad a sus hijas y augura que habrá ‘Un lugar tranquilo 3’

Emily Blunt es hoy noticia por partida doble. Por un lado ha confirmado en una entrevista con Collider que lo más probable es que Un Lugar Tranquilo se convierta en una trilogía. Aún no ha aterrizado la segunda parte de esta popular franquicia de terror y su director, John Krasinski, marido de la actriz, ya tiene pensado rodar una tercera entrega. O, al menos, eso es lo que cree Blunt.

"Tiene un tornasol de ideas que, creo, podrían funcionar. Solo hay que ver cómo responde la gente a la segunda parte antes de que se lance a por la tercera. Pero tiene muy buenas ideas", confiesa la protagonista de Sicario y Mary Poppins, quien actualmente está volcada en la promoción de Un lugar tranquilo 2, cuyo estreno, a cargo de Paramount Pictures, se prevé para el 18 de junio.

Además, Emily Blunt ha aprovechado la promoción de la cinta para dar una lección de humildad al mundo. La actriz, que poco a poco ha ido escalando posiciones en Hollywood hasta convertirse en una estrella de primer nivel, ha dejado claro que la fama no se le ha subido a la cabeza, y ha puesto como ejemplo una situación que ha vivido recientemente con sus hijas Hazel y Violet.

Lecciones de humildad

Blunt explicó cómo un día sus pequeñas se le acercaron al volver del colegio y le dijeron que en clase sus amigos las consideraban especiales porque sus padres eran muy famosos. La pequeña Haze se le acercó y le preguntó directamente: "¿Eres famosa?". Blunt no supo qué responderle a su hija. "Nunca la había escuchado... nunca habíamos dicho esa palabra en casa. No hablamos de ello", confiesa la actriz en otra entrevista.

"Alguien en el colegio se lo había dicho", explica ella. "Y yo me sentí como... 'Um... en realidad, no. No creo que lo sea. ¿Alguien te ha dicho eso, Haze?'. Ella respondió: 'Sí', pero entonces no dijo mucho más, ya sabes, pero es algo raro. Es muy extraño", continúa la estrella de Sicario y Un lugar tranquilo.

El mensaje que ella quiere transmitirle a sus hijas es claro: "No quiero que se sientan más importantes o especiales que ningún otro niño. Me gustaría que pudieran no ser conscientes de todo esto el máximo tiempo posible. Ellas ni siquiera ven lo que hago. No les gusta que me ponga maquillaje. ¡No les gusta nada de eso! Solo quieren que yo sea su mamá". La fama, definitivamente, no es algo importante para Emily Blunt y no quiere que eso afecte a su relación con sus hijas.