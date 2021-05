La reacción de Rocío Carrasco al ver a Rocío Flores en Supervivientes: “¿Su madre soy yo?”

Y llega el esperado último capítulo de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, la serie documental protagonizada por Rocío Carrasco que se ha convertido en uno de los fenómenos televisivos de la temporada. En este episodio final, repasará los "acontecimientos recientes que han marcado la evolución de su depresión", incluyendo el paso de Rocío Flores por Supervivientes.

Hay que recordar que en SV 2020, una edición emitida en el momento más crudo de la pandemia, su hija pidió en varias ocasiones noticias de su madre. Esa llamada nunca se produjo. Sin embargo, Carrasco ha tenido que enfrentarse a las imágenes, con unas declaraciones que no van a dejar a nadie indiferente, a juzgar por lo que se ve y se escucha en el tráiler que ha emitido Telecinco para cebar la emisión.

"No me hace bien verlo porque sé que no es real. Cuando está aquí siete años su madre es Olga y cuando se va a Supervivientes, ¿su madre soy yo?", dice Rocío Carrasco en el último capítulo de Rocío. Contar la verdad para seguir viva. "Rocío no se ha preocupado de cómo he estado, sabiéndolo. No estoy culpabilizando a mi hija por ser cómo es. Yo culpabilizo a ese que está ahí, ese desecho. Esa inmundicia de ser es Antonio David Flores".

Este miércoles a las 22:00h en @telecincoes llega el último episodio de la serie documental

✨ PUNTO DE PARTIDA ✨

El episodio más esclarecedor y más duro hasta la fecha. pic.twitter.com/fEaxrsCSF3 — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 24, 2021

Lo que se verá en Punto de partida

El testimonio de Rocío Carrasco en el último episodio de Rocío. Contar la verdad para seguir viva arrancará en agosto de 2019, cuando se produce un hecho clave que cambia por completo el rumbo de su vida y continuará con la descripción de acontecimientos que han tenido lugar hasta el pasado mes de julio de 2020.

Además, a lo largo de la noche, la protagonista intervendrá en directo a través de una conexión en directo con el plató del programa.