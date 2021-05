Los días que John Lennon y Yoko Ono vendieron la ‘paz’ en la cama “porque somos perezosos”

"Si todo el mundo demandara paz en lugar de otro aparato de televisión, entonces habría paz". Con este pensamiento en mente, los recién casados John Lennon y Yoko Ono decidieron convertir su luna de miel en una protesta para la paz. Había que darle repercusión y tuvieron la genial idea de encamarse e invitar a la prensa internacional para que difundiera al mundo entero sus alegatos pacíficos. En ese momento, la Guerra del Vietnam llevaba más de una década cobrándose vidas a diario, y la pareja pensaba que, con este gesto sin precedentes, el conflicto terminaría. Hicieron dos encamamientos. El primero fue en Ámsterdam, y un mes después, el 26 de mayo de 1969 arrancó la segunda edición en Canadá, aquella en la que nació el himno Give peace a chance.

“En la cama porque somos perezosos”

El 20 de marzo de 1969, John Lennon y Yoko Ono se casaron en Gibraltar y decidieron convertir su luna de miel en una protesta internacional contra la Guerra del Vietnam. Tenían el convencimiento de que serían acosados por la prensa fueran a donde fueran. Así que, en lugar de alejarse de la atención de los medios - algo que creían que sería casi imposible - los recién casados tuvieron la idea de invitar a esos periodistas que les perseguían sin descanso a las celebraciones ‘post-boda’.

Lennon declaraba entonces: “Sabíamos que cualquier cosa que hiciéramos saldría en los periódicos. Así que decidimos utilizar ese espacio, que en cualquier caso ocuparíamos después de casarnos, con un spot publicitario para la promocionar paz... Vendimos nuestro producto, que nosotros llamamos ‘paz’. Y para vender un producto necesitas una estrategia, y la estrategia en la que pensamos fue ‘cama’. Pensamos en ‘cama’ porque la ‘cama’ era la manera más fácil de hacerlo, ya que ambos somos perezosos”.

Y dicho y hecho. Entre el 25 y el 31 de marzo de 1969, entre las 9:00 y las 21:00, se alojaron en una suite del Hotel Hilton en Ámsterdam, invitaron a la prensa internacional, posaron con sus pijamas, en la cama, y hablaron de cómo se podía lograr la paz. La pareja envió una tarjeta en la que se podía leer: 'Ven a la luna de miel de John y Yoko: una encamada en el Hotel Amsterdam'. Hay una cita de Lennon, en The Beatles Antology, en la que dice que los medios pensaban que iban a “hacer el amor en público”, ya que la portada de su álbum Two Virgins (1968) era una foto de la pareja desnuda.

John Lennon y Yoko Ono en la cama del hotel de Ámsterdam en 1969 / Keystone (Getty Images)

“Queremos darle bellotas a Nixon”

El matrimonio organizó una segunda edición de su encamamiento por la paz. Inicialmente querían que fuera en Nueva York, pero a Lennon le negaron el acceso al país (tenía una condena por posesión de cannabis). John explicaba su propósito: "Hemos intentado entrar en Estados Unidos para nuestra misión de paz. Queremos darle bellotas a Nixon (...) Esperamos tener una audiencia con Nixon y darle algunas bellotas para que las plante como símbolo de paz (...). Los árboles de bellotas crecen, y las bellotas son simplemente semillas, y es algo muy simbólico”.

La pareja había enviado bellotas a algunos de los mandatarios mundiales más importantes y les habían pedido que las plantaran para apoyar la paz mundial.

De Bahamas a Canadá

La pareja fue entonces a Freeport, Bahamas, pero después de pasar una noche, la del 24 de mayo, en el Hotel Sheraton Ocean, se dieron cuenta de que no estaban preparados para permanecer 12 horas al día en la cama sufriendo el calor tropical. Además, se dieron cuenta de que la distancia que les separaba de Estados Unidos era mayor de la que pensaban, y la prensa mundial estaría menos dispuesta a cubrir el evento. Así que volaron a Canadá.

“Cientos de personas... siempre y cuando no empuñaran el hacha de guerra”

La mañana del 26 de mayo de 1969, John y Yoko se registraron en el majestuoso Hotel Queen Elizabeth de Montreal y se encamaron durante ocho días, hasta el 2 de Junio. Reservaron tres suites que hacían esquina (1738, 1740 y 1742) y durante 12 horas al día concedieron entrevistas e invitaron a la gente a que se uniera a ellos.

“Cientos de personas entraron en la habitación y rodearon la cama. Ellos se mostraron completamente solícitos a cualquiera que quisiera entrar en el dormitorio, siempre y cuando no empuñaran el hacha de guerra. La gente pudo preguntar lo que quiso. Puede que entraran miles” cuenta su agente de prensa Derek Taylor. “Mi trabajo era estar cerca día y noche mientras estuvieran en la cama. Podían descansar entre visitas. Podían tumbarse y ponerse pijamas nuevos”.

“Simplemente, darle una oportunidad a la paz”

Cuando un reportero preguntó qué intentaban conseguir con su encamamiento, Lennon respondió espontáneamente: "Simplemente, darle una oportunidad a la paz". Esta frase la repitió varias veces durante esos días y añadía “Nadie le ha dado una oportunidad real a la paz. Gandhi lo intentó. Martin Luther King lo intentó, pero fueron asesinados”. Entonces, le pidió a su agente Derek Taylor que encontrara un ingeniero de sonido. El 1 de junio de 1969, André Perry, propietario de un estudio de grabación en Montreal, llegó a la habitación 1742 del Hotel Queen Elizabeth de Montreal. Llevaba un equipo sencillo de cuatro micrófonos y una grabadora de cuatro pistas.

En la sesión de grabación, además de la pareja y de la hija de cinco años de Ono, Kyoko, participaron varios invitados que se encontraban entonces allí. Entre otros, la cantante Petula Clark y el escritor Allen Ginsberg. La versión final, se pulió y se mezcló en el estudio.

Una protesta solo para una estrella del rock adinerada

Medios de todo el mundo cubrieron el ‘bed-in’ y Lennon and Ono hablaron con más de 150 periodistas cada día. En Estados Unidos, en torno a 350 emisoras de radio informaron del evento, y transmitieron el mensaje de paz y de protesta contra la Guerra de Vietnam de la pareja. Algunas personas no lo entendieron. ‘Bed Peace’ fue criticado como el tipo de protesta que solo una estrella del rock adinerada podía hacer. Lennon no lo discutió. Admitió que era su manera más fácil de hacerlo. “Forma parte de nuestra política que no nos tomen en serio”, contestó Lennon a la prensa al final de los eventos: “Tenemos sentido del humor”.

“Qué ingenuos fuimos entonces”

La Guerra de Vietnam acabó en 1975, seis años después de los actos de protesta en la cama de John y Yoko. Pecaron de inocentes y de ingenuos, como reflexionaba Ono años después: “John y yo pensamos después del Bed-In: ‘la guerra va a terminar’. Qué ingenuos fuimos entonces. El caso es que las cosas llevan su tiempo. Creo que vamos a tener paz en el mundo, pero solo va a tardar un poco más de lo que pensamos entonces”.

Lo que nos enseñó John Lennon con esa ‘luna de miel’ por la paz, es que siempre hay luchar por lo que uno cree y sueña. Él protestó para acabar con la guerra y mucha gente le escuchó. Por eso, hoy es recordado también como un activista por la paz y sus ideas han marcado huella.