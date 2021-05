¿Qué fue de Loreen, ganadora de Eurovisión 2012 con ‘Euphoria’?

El 26 de mayo de 2012 tuvo lugar la 57º edición del Festival de la Canción de Eurovisión, celebrado en Bakú, capital azerí. Un año atrás, el país caucásico se había proclamado vencedor por primera vez en su corta historia eurovisiva (comenzó a participar en 2008) de la mano de Ell & Nikki y la canción Running Scared.

De aquella edición del certamen salió la que probablemente sea una de las canciones vencedoras más recordadas de toda la historia de Eurovisión, sin que el paso del tiempo provoque su olvido. Loreen Talhaoui, artista sueca de sangre marroquí, llevó su Euphoria a lo más alto del continente europeo por delante de Rusia y Serbia.

Pero su carrera musical no arrancó con su participación en Eurovisión, aunque sí sirvió para darse a conocer en todo el mundo. Eso sí, los inicios de Loreen están igualmente ligados a la televisión: en 2004, apareció en el programa de talentos Idol (Suecia), basado en el Pop Idol inglés.

Tras algunos años alejada de la música, probó suerte por primera vez en el Melodifestivalen (formato sueco en el que se decide el candidato a Eurovisión del país nórdico) con la canción My Heart Is Refusing Me. No consiguió ser la elegida, ya que finalmente se impuso Eric Saade obteniendo un buen tercer puesto en la final de Düsseldorf.

Sin embargo, el no conseguir llegar a la final no fue sinónimo de fracaso para Loreen. My Heart Is Refusing Me llegó inicialmente (2011) al número 9 en la lista de éxitos de Suecia, y un año después fue lanzada como sencillo en toda Europa a raíz del triunfo de Euphoria. Por supuesto, en el Melodifestivalen de 2012 no encontró rival para lograr ser la representante sueca en Eurovisión.

Euphoria, además, llegó al número 1 de LOS40 en dos ocasiones no consecutivas, el 30 de junio y el 21 de julio de 2012. Fue la primera ganadora eurovisiva en conseguirlo desde 1974, año en que se alzó con la mejor posición todo un himno que, casualmente, también llegaba desde Suecia: Waterloo, de ABBA.

La vida de Loreen después de Eurovisión

La artista ha seguido dedicándose a la música desde su memorable triunfo, lanzando más de una decena de sencillos desde entonces. Su última canción llegó hace apenas 2 meses y es la primera que escribe completamente en sueco: Sötvattentårar (traducido como lágrimas de agua dulce).

Además, Loreen intentó volver a ser la representante de Suecia en el Festival de Eurovisión de 2017 que se celebraría en Kiev. Se presentó de nuevo al Melodifestivalen con la canción Statements, aunque cayó derrotada en la segunda fase sin oportunidad de llegar a la final de la competición sueca.

9 años de Pastora Soler y Quédate conmigo

La final de Eurovisión 2012 también sirvió para que la candidata española, Pastora Soler, brillase con su interpretación de Quédate conmigo. Como ha ocurrido este año con Blas Cantó, la sevillana fue seleccionada de forma interna como representante de España y su canción fue elegida por los votos de los telespectadores y el jurado profesional.

En Bakú, Pastora obtuvo una buena décima posición, mismo puesto que conseguiría Ruth Lorenzo dos años después con Dancing In The Rain y que, hasta la fecha, sigue siendo el mejor resultado para España de la última década.