Luis Fonsi publica una foto de pequeño y demuestra que los sueños se cumplen

Si eres de esas personas que no tienen muy claro cuál es su verdadera pasión, no temas. El tiempo lo dirá todo. Pero si eres de los/as que han tenido la firmeza de saber cuál es tu profesión ideal, ¡enhorabuena! Eso sí, no eres el/la único/a.

Luis Fonsi pertenece a este segundo grupo. Y es que desde que era muy pequeño sabía que lo suyo era sostener un micrófono delante de miles de personas para mostrarles su talento con la voz.

Eso es lo que hemos podido comprobar a través de la imagen que ha compartido en su cuenta de Instagram. En ella compara una foto actual que pertenece a algunos de sus conciertos con una en la que el pequeño Fonsi canta con un micrófono imaginario. “Ni ningún soñador es demasiado pequeño, ni ningún sueño es demasiado grande...”, dice en la descripción de la foto.

Para el puertorriqueño, los sueños se cumplen. Y es que su constancia y esfuerzo lo ha llevado a convertirse en uno de los mayores referentes de la música a nivel internacional. Aunque es cierto que no siempre todos tienen la oportunidad de conseguirlo.

Sus fans no han podido evitar reaccionar con alegría y positividad a la publicación de su artista favorito. "Te queremos, eres el mejor... lo más bonito es que la fama no te ha alejado de seguir siendo tú", dice @fcthefonsigroup. "Tu sueño se hizo realidad, el de tus fans... también", añade @moresi_.

Fonsi comenzó a compartir su música con el mundo allá por 1996, aunque ésta siempre le ha acompañado en cada etapa de su vida. Tanto es así que en la escuela formó el grupo Big Guys, al que también formó parte Joey Fatone, miembro de N' SYNC. Posteriormente, siguió formándose hasta que firmó con Universal Music. El sueño de Luis había comenzado.

Y tú, ¿también crees en los sueños? ¿Estás persiguiendo el tuyo? Luis Fonsi ha demostrado que no hay imposibles.