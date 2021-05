Belén Esteban hace una última reflexión sobre la docuserie de Rocío Carrasco con la que muchos coinciden

Rocío: Contar la verdad para seguir viva ha sido uno de los golpes televisivos de Mediaset que más conciencias ha removido en los últimos tiempos. Ha dividido a la sociedad entre los que apoyan a Rocío Carrasco y los que, sin embargo, siguen fieles a la versión de Antonio David Flores, los menos, también es verdad.

Lo que ha vivido esta pareja es un vía crucis que ha tenido víctimas colaterales, sus hijos, Rocío y David Flores Carrasco que han tomado partido tal vez sin conocer toda la verdad. Ahora conocen las dos versiones y tendrán que posicionarse de nuevo. De momento, parecen seguir apostando por su padre. Tantos años a su lado no son fáciles de borrar. Pero seguro que esta nueva verdad que han conocido de boca de su madre, les ha removido por dentro.

La docuserie ha llegado a su fin, ahora hay que hacer los últimos análisis y Belén Esteban es una de las que ha querido hacer una última reflexión.

Una reflexión compartida

“Sabéis lo que pensaba cuando pasó lo del documental y yo, hay cuatro personas del equipo, aparte de la dirección y todo que los quiero mucho y ellos me quieren mucho a mí, y me decían, ‘cuando acabe, nos lo dirás, tienes que verlo y tienes que escuchar, de verdad Belén’”, reconocía sobre cuál había sido su punto de partida respecto a esta historia.

“Yo voy a decir una cosa muy clara, a ver, si a mí esto me lo cuentan, Carlota, yo no me lo hubiera creído. Lo que a mí más me ha sorprendido es la historia que, de verdad, yo nunca pensé por lo que estaba pasando Rocío Carrasco. Y lo que más me ha sorprendido es toda la documentación, toda, que se ha sacado. Todo. A mí me ha sorprendido de verdad, muchísimo”, añadía.

Belén Esteban: "A mí me gustaría que, el miércoles que viene, todos los que han tenido dudas saber si se sentarían con Rocío para preguntarle. Porque creo que habría más que uno que no se sentaría"

Alba Carrillo: "Pero que se vean el documental antes" #RocíoVerdad12 — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 26, 2021

Y ahí es donde Carlota Corredera ha querido insistir en la idea de que las cosas tienen que cambiar. “Hablamos de una nueva era, todos tenemos un poco de vértigo por lo que va a pasar después de la noche de hoy, pero desde luego, creo que, si hay algo que no podemos dejar a un lado, aparte de Rocío y las víctimas, sino que en el periodismo hay que empezar a exigir pruebas como no se habían exigido hasta ahora, por lo menos en nuestro gremio”.

El tiempo dirá si realmente se ha tomado nota y las cosas cambian.