Fin del documental de Rocío Carrasco: sus 14 frases más impactantes

Rocío, contar la verdad para seguir viva ha puesto punto y final a su primera temporada. Aunque ya han anunciado que habrá una segunda, el impacto y el fenómeno en el que se han convertido esta primera tanda de capítulos será irrepetible.

Lo ha sido por lo que explica, por abrir los ojos a millones de personas hacia una realidad que viven muchos y muchas y que la justicia debe solucionar.

Pero también ha logrado tal éxito por la capacidad de Rocío Carrasco de narrar lo ocurrido. De una forma totalmente adictiva y con frases contundentes. Por ello, a continuación recopilamos las 14 que se hicieron virales en cada una de las entregas:

Del "perro no come perro", al "no tiene coño"

El arranque del documental: "A mí nadie me devuelve fines de curso, besos, abrazos, todo lo que he perdido durante tantísimo tiempo. Ejercer de madre".

Al conocer a Antonio David e irse a vivir con él: "Mi madre me decía: 'Rocío no te vayas, te vas a arrepentir, va a ser tu perdición'. La dejé llorando en el suelo hincada de rodillas y me fui. Es una de las cosas que más me arrepiento en la vida de haberle hecho eso así de esa manera".

Primeros malos tratos físicos de Antonio David: "Recuerdo un tirón de pelo y me dio con la cabeza en la mesa y me echó la culpa de todo lo que le ocurría. Qué poco sabía yo entonces que iba a ser mi verdugo".

Sobre el cambio de Rocío Flores: Mi hija llega a ser verdugo porque antes ha sido víctima, incluso más vulnerable que yo.

Sobre la paliza: "Mi hija me pega, se monta en un coche saca un móvil, habla con su padre. 'Papá ya está hecho'. De ahí fue al colegio, y la fueron a buscar para ir a la guardia civil y denunciarme por malos tratos a mí. Mientras yo estaba en el hospital".

"Estoy contando este episodio de mi vida tan terrorífico porque sin él no puedo contar la magnitud del monstruo que es su padre. Porque este es su obra maestra, el llevar a su hija y convertirla en eso, es su obra maestra para terminar de matarme".

Sobre el perdón a su hija: "Se tendrá que perdonar ella el día que se dé cuenta. Porque creo que a día de hoy aún no se ha dado cuenta".

En respuesta al Conde Lecquio por no creerla: "Primero le diría que con la actitud que ha tenido conmigo y con mi testimonio creo que no ha visto ni ha entendido nada de lo que he contado, no se ha parado a ver ni una frase que haya dicho, pero tampoco me extraña porque perro no come perro"

Sobre la visita al hospital a su hijo: "Me encontré con una escena dantesca, con Olga metida en la cama con mi hijo y él al verme dijo que sabía que venía, aunque le habían dicho que no aparecería"

Cuando Olga aseguró haberle dicho que saludara a su propio hijo: "Olga no tiene coño para decirme eso a la cara. No tiene lo que hay que tener".

Sobre la boda con Fidel: "Yo sé lo que es el amor, a manos llenas. Fui tan feliz ese día. Somos. Pero ese día, se nos nota en la cara""porque sé lo que suponía para mi madre. Estaba cumpliendo su última voluntad"

Sobre Antonio David: "Este ser ha ganado dinero a costa de acabar con mi vida.

Sobre la razón por la que no llamó a su hija en Supervivientes: "Llevaba 7 años sin saber nada de ella, en los que no ha tenido ninguna preocupación sabiendo cómo estaba y todo lo que había pasado. Nunca me ha felicitado mi cumpleaños, nunca jamás desde que se fue de mi casa, y sí lo hizo por la tele. Tuvo que irse a un programa a miles de kilómetros y tenía que de alguna manera, que ganarse el favor de la gente. Si hubiera querido hacerlo en privado lo hubiera hecho. Eso no es verdad"

En el final de la temporada: "Este es el primer día que me pongo por delante de mis hijos. Pero lo hago cuando ya sé que está todo perdido. Muy a mi pesar. No sé en un futuro, pero en un presente lejano, está perdido".