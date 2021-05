Amazon compra el león de la Metro: ¿Qué pasará ahora con ‘Sin tiempo para morir’?

El formato de producción de cine de las grandes majors parece cada vez más obsoleto. La reciente adquisición que ha hecho Amazon de la Metro Goldwyn Mayer, uno de los grandes estudios centenarios de la industria que llevaba años en venta, ha hecho saltar todas las alarmas en Hollywood ante la posibilidad de que la compañía de Jeff Bezos tenga planes más ambiciosos de cara al futuro. No todos los días una empresa gasta la friolera de 7.000 millones de euros en quedarse la casa del vecino.

No parece que Amazon Prime Video vaya a ser un gran competidor de Netflix, Disney+ y HBO en los próximos años. El contenido original no es el fuerte de Amazon, y salvo por el desembolso millonario que está haciendo en la serie de El señor de los anillos, los de Bezos no suelen tener en su catálogo grandes producciones que sean marca de la casa.

De momento. Porque la compra de la MGM supone la absorción de miles de películas que empezarán a formar parte de su parrilla de contenidos ofertados y, según ha adelantado la propia compañía, "esta adquisición supone que Amazon ayudará a la MGM a crecer y a permitir que hagan lo que mejor saben: contar grandes historias". Quién sabe si esto es la primera piedra de un nuevo castillo del streaming.

James Bond: ¿en cine o plataformas?

Una de las grandes preguntas que se está haciendo todo el mundo tras esta adquisición es qué va a pasar con Sin tiempo para morir, la nueva cinta de James Bond, una película financiada por la Metro Goldwyn Meyer –y distribuida en nuestro país por Universal Pictures– que, supuestamente, llegará a los cines el 8 de octubre de 2021. ¿Supone la compra de la Metro que 007 se pasará al streaming?

En absoluto. Barbara Broccoli y Michael G Wilson, los productores de James Bond, son quienes tienen la última palabra en las decisiones de marketing de esta película. Han sido ellos quienes han confirmado en un comunicado conjunto y hace tan solo unas horas que Sin tiempo para morir, la despedida de Daniel Craig del universo 007, se estrenará en pantalla grande. "Estamos comprometidos a seguir haciendo que las películas de James Bond lleguen a todos los cines internacionales".