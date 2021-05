Justin Bieber, The Weeknd, Álvaro de Luna, C. Tangana y el reñidísimo Nº1 de este sábado

Antes de cada emisión de #Del40al1CocaCola solemos desglosar aquí favoritos para el número uno. Pero la lista nos está deparando tantas sorpresas últimamente, que sugerir nombres no deja de ser aventurado. Sin ir más lejos, la semana pasada Tiësto tuvo que subir de golpe 13 posiciones para conquistar la primera plaza. Los amantes de las emociones fuertes estáis de enhorabuena: realmente cualquiera puede llegar a lo más alto.

Pero, en fin, los artistas que ocupan los primeros puestos son los que más cerca tienen la victoria final. Y tras el DJ neerlandés están, a día de hoy, Álvaro de Luna (#2) y C. Tangana (#3), que ya han sido líderes. Y atención, porque les siguen varios que aún no han coronado la lista, como The Weeknd (#4), The Kid LAROI (#5), Justin Bieber (#6) o Imagine Dragons que el sábado pasado protagonizaron la subida más importante (14 puestos) con Follow you (#7). Veremos si alguno de ellos logra el triunfo final o si de nuevo asistimos a algún movimiento sorprendente que desmonte los pronósticos.

Como candidatos, parten Sebastián Yatra y Myke Towers por un lado, con Pareja del año, y Lérica y Mau y Ricky por otro, con Hijos contigo. Ya los estáis apoyando con el HT #MiVoto40 en Twitter y podéis seguir haciéndolo, porque de esos apoyos depende que entren en lista. Por cierto, que Sebastián Yatra será el invitado que entrevistará Tony Aguilar en el transcurso del programa y que dará su Voto VIP en directo.

Por votar en antena (902 39 40 40), y como todo este mes estamos regalando películas de princesas Disney fuertes y valientes (con motivo del lanzamiento de Raya y el último dragón), os obsequiaremos con el BluRay de Vaiana. Recordaremos antiguos Nº1 en La Máquina del Tiempo, contaremos curiosidades de la historia de la lista, habrá nuevos candidatos, noticias… Serán cuatro horas sin respiro. A las 10 AM (9 AM en Canarias) empezamos.