Conoce a Melanie Field, la actriz de Netflix que está triunfando con su canción contra la gordofobia

Quédate con su nombre porque lo vas a escuchar en los siguientes días: Melanie Field. Con 33 años, esta actriz y cantante ha lanzado un tema que no ha dejado de ganar relevancia en los medios. Y es que la joven ha hablado sin tabúes sobre la gordofobia a la que tiene que enfrentarse diariamente.

Desde que salió el pasado fin de semana, el tema Now I Know no ha dejado de sumar reproducciones. ¡Y no nos extraña! Melanie ha dado un paso más y ha narrado algunos de los episodios más duros que ha vivido.

“Es la historia de algunas de las experiencias más difíciles de mi vida. Pero también es una celebración del amor propio incondicional. Es un grito de guerra por la liberación del cuerpo y una denuncia de la gordofobia en todas sus formas”, ha empezado escribiendo la artista junto al videoclip.

“Lo escribí con la esperanza de que ayude a otras personas a compartir sus historias y a saber que no están solas. Si crees que esto puede ayudar a alguien que conoces, por favor, compártelo. Historias e imágenes como ésta me han salvado la vida”, ha terminado diciendo.

En la letra, alternando el pop con el rap, la joven relata lo mucho que le costó aceptar su cuerpo desde que era una niña bajita a la que le habían criado para ser delgada. De hecho, relata hasta cómo su propia familia veía su peso como un problema. Luego llegó la adolescencia, donde el hambre la perseguía a todas partes. Y es que las limitaciones siempre estuvieron en su vida. Años después aprendió a aceptarse y consiguió ser feliz.

El vídeo ha llamado la atención de estrellas como Lena Dunham. La actriz y directora de Girls ha compartido el vídeo. Ella también ha vivido en su propia piel la gordofobia. De hecho, el vídeo suma en Instagram más de 200 mil reproducciones, ¡y subiendo!

Pero la cara de Melanie no es nueva en el mundo del espectáculo. Para que la conozcas un poco mejor, te dejamos algunos datos sobre ella.

Ha estudiando en Yale

Melanie Field ha estudiado en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Nada más y nada menos que en Yale. La joven se graduó en 2016 en Arte Dreamático y desde entonces no ha dejado de trabajar.

Ha trabajado en varias series

Desde que se graduó, Melanie no ha dejado de trabajar. La joven tuvo su primer papel protagonista en una serie de Paramount en 2018. Fue en Heathers, inspirada en la película homónima de 1989, donde daba vida a una de las personas más temidas del instituto. Eso sí, Melanie tenía unos añitos más que su personaje.

Además, también la hemos podido ver en la segunda temporada de You en Netflix o en la serie Florida Girls, donde también da vida a una de las protagonistas.

Actualmente: The Alienist

El último trabajo donde la hemos podido ver es en The Alienist. Melanie tiene un papel secundario en la serie de corte victoriano donde comparte escena con Dakota Fanning y Luke Evans.

Una gran voz

Además de haber lanzado esta canción llamada Now I Know, Melanie ha demostrado tener una gran capacidad vocal interpretando canciones. En su cuenta de Instagram ha compartido varios momentos cantando. De hecho, lanzo una cover muy emotiva de Hope.

Felizmente comprometida

En cuanto a su vida personal, Melanie está felizmente comprometida desde el pasado mes de abril. Su pareja, Zach, se le declaró en mitad del bosque. Por suerte, alguien inmortalizó el momento para el recuerdo.

Sin duda, Melanie ha mandado un mensaje muy importante contra la gordofobia con el objetivo de concienciar y ayudar a muchas personas. ¡Bravo por ella!