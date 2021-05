Blas Cantó tiene una sorpresa preparada y la representante de Grecia en Eurovisión comenta: “Oh, excitante”

Aunque hayan pasado ya cinco días, la resaca eurovisiva sigue presente. El pasado sábado, 22 de mayo, tuvo lugar la final de la 65ª edición del Festival de Eurovisión. Aunque Italia se llevó la victoria de la mano del rock de Maneskin, tenemos que estar muy orgullosos de lo bien que lo hizo nuestro representante Blas Cantó sobre el escenario. Y es que el murciano tuvo su mejor pase en la final, sorprendiendo con su voz cantando Voy a quedarme.

Ya en España, Blas no ha bajado el ritmo y parece que no se va a tomar un descanso tras su paso por Eurovisión. El joven tiene algo preparado, tal y como ha asegurado en su cuenta de Instagram este mismo jueves 27 de mayo, y no vamos a tener que esperar mucho para poder disfrutarlo. Eso sí, si le dejan.

Blas Cantó ha compartido una foto de la alfombra turquesa de Eurovisión que tuvo lugar el pasado 16 de mayo donde aparece luciendo el increíble traje de color turquesa para crear hype entre sus más de 400 mil seguidores.

“Si todo va bien, esta semana os tengo una sorpresa. Y si al final no, pues nos quedaremos con las ganas”, ha escrito el cantante junto a la imagen.

Todo apunta a que podría ser una nueva canción, incluso una versión de algún tema de Eurovisión. Y es que entre los comentarios llama la atención uno en concreto: el de Stefania, la representante de Grecia de este año.

Blas y Stefania, una bonita amistad



“Ohhhhh, excitante”, ha escrito la joven. Durante su estancia en Róterdam, el español y la griega se han hecho muy amigos. De hecho, Blas compartió una imagen junto a ella en su feed de Instagram donde hablaba de las ganas que tiene de hacer una colaboración.

“Mi amiga Stefania, representante de Grecia en Eurovisión, me ha enviado esta foto. Dice que le gusta porque parecemos chavales de 16 años (ella tiene 18) jajajaja. Pero me gusta que me vea como un niño”, empezó escribiendo el joven.

“Es de las mejores personas que me llevo de esta experiencia: ELLA. ¡Y va a seguir sacando temazos! ¿Queréis que cantemos juntos?”, terminó escribiendo.

¿Tendrá que ver esta sorpresa con una posible canción con ella? Seguro que a muchos eurofans les encantaría.