Fast and Furious Spy Racers Rise of Sh1ft3r, de la animación a las consolas

Calienta motores y prepara el equipo de espionaje. Porque el próximo mes de noviembre llegará a las consolas el primer videojuego de la franquicia Fast and Furious inspirado en la serie de animación creada por Universal Pictures y Dreamworks para Netflix.

Pisa a fondo el acelerador, ya que Outright Games y Universal Games and Digital Platforms han anunciado Fast and Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R, el primer videojuego inspirado en la famosa serie original de Netflix. Desarrollado por 3D Clouds, este nuevo juego de carreras y acción recupera a los actores de doblaje de la serie para ofrecer frenéticas carreras multijugador online. Se pondrá a la venta en noviembre para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Stadia y en formato digital para PC.

Fast and Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R se basa en Fast and Furious: Espías a todo gas, la serie de animación de Universal Pictures y DreamWorks Animation, para trasladar toda esa acción intensa de la serie a consolas y PC. Se trata de un emocionante torneo internacional, con circuitos espectaculares ubicados en entornos tan increíbles como Los Ángeles, Río de Janeiro o el desierto del Sahara. Los jugadores podrán usar equipo de espionaje de alta tecnología para tener ventaja en el modo historia del juego, además de disfrutar del multijugador a pantalla dividida y online para hasta seis jugadores.

La banda de criminales motorizados de élite SH1FT3R regresa en este juego y será el equipo de los Espías a todo gas quien tendrá el deber de evitar que se hagan con el vehículo definitivo, ya que podría sembrar el caos en caso de caer en malas manos. Los jugadores se infiltrarán y participarán en las carreras en la piel de alguno de sus personajes favoritos, tales como Tony Toretto, Echo, Cisco o Layla Gray, o bien encarnando a alguno de los miembros de la banda SH1FT3R, como podrían ser Shashi Dar, Moray o Rafaela Moreno, entre otros. Los jugadores podrán usar sus armas de espionaje para atravesar atajos secretos a toda velocidad, así como también podrán personalizar sus vehículos usando un amplio abanico de aspectos.

Ponte en la piel de tus personajes favoritos de Espías a todo gas (tales como Tony Toretto, Echo, Cisco o Layla Gray) o encarna a la famosa banda SH1FT3R durante el modo multijugador. Usa artefactos ingeniosos para tener ventaja y arrasa en todos los circuitos de este torneo internacional, ya sea en el modo Historia, en el cooperativo a pantalla dividida o en el multijugador online.

¡Los Espías a todo gas han de demostrarle al mundo que son los pilotos más rápidos, más guays y más talentosos! Personaliza vehículos con los aspectos desbloqueables y enfréntate a otros rivales online, a los pilotos controlados por la IA y a tus amigos, ya sea en el cooperativo local o en el multijugador online.

Hace falta algo más que velocidad para ganar en este desafío. Los Spy Racers estarán equipados con 15 armas de espionaje basadas en la serie original de Netflix. ¡Todo vale con tal de destrozar a tus rivales y alzarte con la victoria!