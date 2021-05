Emma Stone quema la ciudad al ritmo de Queen en una ‘Cruella’ punk y feminista

Cuando un actor o una actriz hace un papel en una película y tú, como espectador, tras verla, no eres capaz de pensar en ese personaje sin imaginarte el rostro del artista que lo ha interpretado, significa que ese actor o actriz ha hecho un trabajo excelente. Es el caso de Emma Stone en Cruella: una vez la ves es imposible deshacerse de la imagen de Cruella de Vil con la cara y cuerpo de la protagonista de La La Land. Se ha mimetizado con ese personaje pseudomaligno y desequilibrado.

Cruella es una película llena de acción y de personajes exóticos, excéntricos, extremos. Todo lo que lleve un 'ex' es aplicable a ese tornasol de villanos, truhanes, ególatras y narcisistas que protagonizan una de las películas más punk de Disney. Cruella es el posmodernismo al máximo exponente; una explosión de imágenes y escenas audaces y atrevidas que se separan de ese aire infantil de otras películas de la Casa del Ratón y apuestan por una estética y unos personajes más oscuros y atormentados, casi góticos, que esconden, al final, una historia de autosuperación y empoderamiento femenino.

No en vano la historia de Cruella presenta a Estella, una joven genio de la moda cuya madre es asesinada por unos dálmatas (todo empieza a encajar en el universo Disney). Huérfana y solitaria, se encuentra con unos jóvenes ladronzuelos de poca monta con los que se va a vivir a un tugurio. Tras un habilidoso salto temporal, Estella es ya adulta y quiere labrarse un nombre como diseñadora de moda. Para ello se acerca a una poderosa –e insoportablemente narcisista– baronesa (fabulosa Emma Thompson) con la que, progresivamente, iniciará una cruenta guerra mediática para ver quién puede eclipsar a quién en el mundo de los desfiles de moda.

Una de las grandes virtudes de Cruella es el duelo interpretativo que protagonizan las dos Emmas: por un lado vemos cómo Emma Stone se transforma en ese personaje torturado y casi psicótico que evoluciona de la joven y risueña Estella a la extrema Cruella y, finalmente, al encontrarse a sí misma, se consolida como Cruella de Vil. La actriz da rienda suelta a sus carcajadas 'jokerescas' y poses extremas y construye un personaje cercano a Harley Quinn o a Pris de Blade Runner. Por su parte, la brillante Emma Thompson roba la película con un personaje absolutamente malvado y sin escrúpulos.

La película se contextualiza en los años 70 en un Londres en plena efervescencia punk, por lo que los escenarios, los diseños de vestuario y hasta el maquillaje destilan un espíritu gótico, rockero y posmoderno, con rayos pintados en los ojos, fuertes contrastes entre los colores blanco y negro, prendas de cuero, guiños a la homosexualidad, y por supuesto, al feminismo, y canciones como Fire de Ohio Players, Five To One de The Doors o Time of the Season de The Zombies; temazos que le sirven al director Craig Gillepsie para configurar un universo propio y muy original, casi podríamos decir que independiente del universo Disney.

Cruella se estrena en cines el 28 de mayo de 2021. También llega a plataformas con un sobrecoste de 21,99€. Para abrir boca, en LOS40 os ofrecemos un clip en exclusiva de una de las escenas cumbre de la película, donde podéis ver a Cruella junto a sus compinches Jasper (Joel Fry) y Horace (Paul Walter Hauser) destruir la ciudad al ritmo de Stone Cold Crazy de Queen.