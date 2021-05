Harry le lleva a Palito a ‘Supervivientes’ un regalo muy especial que nos derrite el corazón

Hace unos días pudimos ver la sorpresa que recibía Palito Dominguín en Supervivientes cuando aparecía su chico, Harry James. Aunque su alegría fue máxima, la de Lola no se quedó atrás. Está claro que estas dos amigas han creado un tándem de esos que da gusto ver. Cada día ganan más papeletas para convertirse en ganadoras de esta edición.

Harry llegó lleno de sorpresas. Por un lado, le demostró a su novia que había aprovechado estas semanas en las que han estado separados para aprender algo de español y se lo demostró nada más llegar.

La siguiente sorpresa fue un saco lleno de yuca, que en otro contexto no hubiera tenido mucho sentido, pero que en la isla es un bien muy preciado. Cualquier cosa para comer es bienvenida. Lola decidió irse a cocinarlo para dejarles “su momento íntimo”. Y ahí es cuando Harry aprovechó para decirle a Palito lo que sentía: “Eres mi ganadora”.

Un amor sincero

“Cómo te he echado de menos, me cago en la leche. ¿Cómo puedo querer tanto a alguien?”, se preguntaba Palito después de haberle enseñado su ‘casita’ a su chico, ya sentados contemplando las paradisíacas vistas al mar.

Lola disfrutaba de ver a su amiga tan enamorada. “Ojalá tengan un bebé aquí y le llamen Lola”, deseaba en voz alta. Luego le tocó demostrar sus dotes como cocinera: “Juro que sé hacer patatas fritas, pero no sé si sé hacer yuca”.

Y ahí no acababan los regalos porque Harry dejó para el final el presente más emotivo. Le dio a Palito una piedra que le enviaba su madre, Lucía Dominguín, con una frase escrita: “Si la verdad está en tu corazón, tu mirada será puro amor”. Una piedra que según su hija olía a ella. Y venía con instrucciones, tenía que llevar a cabo un ritual con ella.

“Es una ofrenda para este sitio que nos está acogiendo, para que nos vaya muy bien, con mucho amor”, decía mientras la enterraba bajo la arena. Sin duda, una visita muy completa, pero muy corta, llegó el momento de despedirse, y eso sí que fue duro.

La defensa de Lucía Dominguín

Tras esta visita fugaz hemos descubierto una historia de amor maravillosa que Lucía Dominguín defiende a capa y espada. “Se conocen desde hace mucho tiempo. Han crecido juntos. Harry es más joven que Palito, tiene 25 años también, pero es más joven. Han pasado cosas muy fuertes, los dos juntos, han sabido superarlo ellos dos, como muy adultos”, admitía.

Ella lleva 26 años con el mismo hombre, “somos enamoradizas hasta las trancas", confesaba sobre la manera en la que tanto ella como su hija tienen de entender el amor.

“Ellos son compañeros de vida y entiende esa complicidad y el crecer juntos es muy importante porque te das espacio, no es el ‘te quiero’, es el ‘te amo’. Al darte espacio es de una belleza impresionante. He estado un año con ellos y he aprendido mucho”, aseguraba sobre la relación de Palito y Harry.

Tanto Lola como Palito, que están viviendo el concurso desde Playa Destierro, han recibido la visita de sus chicos para animarlas y darles fuerza para continuar. Y eso ha servido para que cada vez tengan más seguidores que ya las ven en la final.

¿Lograrán volver algún día con sus compañeros y ganar el concurso? No queda tanto para averiguarlo.