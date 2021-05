‘Joker 2’ calienta motores: ¿Tendremos al final una secuela sobre el futuro de Arthur Fleck?

Si eres una de esas personas que se quedaron boquiabiertas viendo la interpretación de Joaquin Phoenix en Joker deberías dejar de estar tan serio y sacar una sonrisa. ¿La razón? The Hollywood Reporter ha afirmado en un artículo que el director Todd Phillips está preparando ya una hipotética secuela de la historia de Arthur Fleck, aquel desequilibrado "payaso" callejero que se convertía en el villano más temido de Batman.

Son buenas noticias. Sin embargo, aunque THR no es un medio de corte sensacionalista, la noticia hay tomarla con precaución porque esta "exclusiva" ya la lanzó el diario en 2019 y Phillips salió pocos días después a desmentirla diciendo que no había planes para rodar una secuela. Casi dos años más, The Hollywood Reporter insiste en un artículo centrado en los abogados más poderosos de la industria que la secuela del Joker está muy cerca. Y, a la espera de confirmación oficial, todo apunta a que es cierto.

El diario reafirma que "Todd Phillips ha firmado un contrato para escribir una secuela de Joker junto a otro guionista". No se especifica si lo hará bajo el amparo de Warner Bros. y DC, como ocurrió con la cinta original, aunque dado que recaudó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo 11 nominaciones a los Premios de la Academia es evidente que no van a dejar escapar la oportunidad. Tampoco se sabe si esta hipotética secuela será una continuación directa de los acontecimientos que retrató Joker y si veremos de nuevo a Joaquin Phoenix encarnar al mítico personaje que le valió un Óscar a mejor actor principal.

Queremos pensar que si realmente esta producción está calentando motores, tal y como augura el diario más importante y mejor informado de los tejemanejes de Hollywood, sí contará con Phoenix, ya que la grandeza de la película residía precisamente en la brutal interpretación del actor.

En caso contrario, otra opción que tiene Phillips es seguir con la idea original (descartada en su momento) que le presentó a Warner cuando escribió el borrador de Joker: rodar una trilogía sobre villanos del universo de DC. ¿Quizás lo siguiente sea una historia introspectiva sobre los orígenes de Lex Luthor o Siniestro? ¿Una nueva versión del personaje de Harley Quinn con un crossover entre ella y el Joker de Phoenix? ¿O puede que, al final, tengamos un buen spin-off centrado en la figura de Catwoman? El tiempo dirá qué está preparando Todd Phillips. Pero, desde luego, algo tiene entre manos, y eso son buenas noticias para los fans del universo perturbado de este personaje.