“Am who i am? it a secret i'll never tell. You know you love me. XOXO”. Hace casi una década que dejamos de escuchar esta famosa frase con la que millones de espectadores y espectadoras entrábamos de lleno la escandalosa vida de la élite de Manhattan. Y es que Gossip Girl se convirtió en todo un referente de las series juveniles, catapultando a la fama a su joven reparto encabezado por Blake Lively, Leighton Meester y Penn Badgley.

Ahora ha llegado el momento de que una nueva generación de ricos neoyorquinos nos conquiste con sus tramas. Y es que el reboot de Gossip Girl ya está aquí. De hecho, HBO Max ha lanzado su primer trailer. ¡Y es una auténtica fantasía!

En apenas un minuto, podemos conocer a los personajes de esta nueva generación. Y tenemos que reconocer que todos parecen sacados de una revista de moda. Mientras que la cámara va avanzando por un salón elegante para ver a los distintos personajes, la voz de Gossip Girl advierte que está de vuelta. Tenemos que reconocer que nos recuerda un poco a la Élite, pero teniendo en cuenta que la ficción española se inspiró en la original, ¡no nos extraña!

“Estáis tan cómodos pensando que tienéis el control de tu imagen, tus acciones y tu vida que se os ha olvidado una cosa: yo puedo veros. Y antes de terminar, me aseguraré de que vosotros también os veáis”, dice en un momento. Y sí, estamos de celebración porque, al igual que hace una década, es Kristen Bell quien narrará los cotilleos más jugosos de los personajes.

El nuevo ‘Gossip Girl’ luce muy ‘Élite’ en su nuevo tráiler

Además, también se ha desvelado la fecha de estreno: el próximo 8 de juluo. Tendremos que esperar para saber si también llegará a España para esa fecha.

La llegada de una chica a Manhattan

En la serie original, era Serena Van Der Woodsen la que llegaba a la ciudad de nuevo. La joven regresaba tras pasar una larga temporada en un internado. Esta vez parece que es Zoya Lott la que se introduce de nuevas en este colegio. Interpretada por Whitney Peak, la joven aparece saliendo de un ascensor y mirando a todo el mundo con cara de no enterarse de quién es quién.

Además, tal y como parece en el tráiler (y adaptándose a los nuevos tiempos), la serie es mucho más inclusiva y diversa. De hecho, solo hay que ver las imágenes para comprobarlo. ¡Y no nos puede gustar más esta decisión!

Eso sí, al igual que su predecesora, la moda será muy importante. Y es que los looks que hemos visto en las fotos del rodaje van a crear tendencia. Lo mismo que hicieron Blake Lively y Leigton Meester hacer una década.