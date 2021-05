Steve Aoki lanza su versión de ‘Complicated’ de Avril Lavigne con Yves V y Ryan Caraveo

Steve Aoki no solo se inspira de los sonidos dance, y eso ha quedado comprobado en la playlist que nos ha regalado. Pero lo creas o no, el punk también ha formado parte de sus influencias.

Prueba de ello es el nuevo tema que ha lanzado junto a Yves V y Ryan Caraveo: su nueva versión de Complicated de Avril Lavigne. Este hit viajó por todos los rincones del planeta a principios de los años 2000, marcando la infancia de diversas generaciones.

En esta nueva versión de Aoki, y con la voz de Ryan Caraveo, Complicated adopta un estilo más dance. "Cuando Yves me dio la día de retrabajar Complicated de la gran reina del pop punk Avril Lavigne, fui a por la oportunidad. Y la letra que Ryan ha traído con sus nuevos versos solo se expande sobre el gancho clásico", explica el DJ.

Complicated llega además con un videoclip dirigido por John Frost. En las imágenes, viajamos a través de los sueños de los protagonistas, demostrando lo complicada que son las mentes. ¿O acaso no te has despertado alguna vez agitado por el sueño tan raro que habías tenido?

Ésta es la colaboración más reciente de Aoki con Yves V, pues previamente ya trabajaron en A Lover And A Memory, un tema incluido en el álbum de nuestro protagonista: Neon Future III. "Soy muy fan del Pop, y de Avril como artista, así que añadir nuestro toque electrónico junto a uno de mis compañeros favoritos en una pista tan clásica como Complicated y llevarla al público en 2021, ha sido increíble", añade Yves V.

A ellos dos se une Ryan Caraveo, el artista de hip-hop, que aporta también su toque más personal. Uno de los versos que cambie es el de "Why do I go and make things so complicated", haciéndose referencia a él mismo y no a otra persona como cuenta la versión original.

De momento el tema no ha llegado a oídos de la propia Avril. Pero estamos seguros que, de hacerlo, no tardará en regalarles algún que otro halago. Y a ti, ¿qué te ha parecido?