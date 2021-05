J Balvin y María Becerra derrochan sensualidad en ‘Qué Más Pues?’: ¡mira el vídeo y la letra!

¿Qué más pues?

¿Cómo te ha ido?

J Balvin, man

¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? (Eh)

¿Sigue' soltera o ya tiene' marido? (Wuh)

Sé que es personal, perdona lo atrevido (No)

Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído (Ey)

Pero, ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? (¿Qué ha habido?)

Te perdí el rastro por distraído (Wuh)

La fama esto me tiene jodido

Pero no me olvido de lo sucedido (Ey, ey)

Regálame otra noche, quiero verte

Que hay que aclarar par de cosas pendientе' (Oh)

Ma', ¿qué lo que? (¿Qué lo que?) ¿Dónde еstás? Dime, a ver (Dime, a ver)

Que yo voy (Wuh), voy (Lady, lady)

Me perdiste de vista

Ahora e' con otro con quien vacilo en la pista, ey

Ay, José, no me insista'

Das muchas vuelta', parece' motociclista (Ey)

Ninguna con este porte

Tengo este booty sin hacer deporte (No, no, no)

Nada va a hacer que me importe'

Porque mi brújula ya cambió su norte (Wuh)

Cambió desde que te fuiste tú

Papi, eso lo sabe' muy bien

No me venga' con esa actitud

Que esa la conozco yo también

Y ahora no ando soltera para ti, no, ey

Yo soltera para ti no

Se acabó lo que esa noche nos dimo', ey

Lo que esa noche nos dimo' (Oh)

Pa', ¿qué lo que? Sé que quieres saber

Dónde estoy (-o-o-o-o-oy)

Dime, mai, ¿qué e' la que hay? (Hay, hay)

Esa' Nike te quedan nice (Ah)

Woh, de tu clase ya pocas hay (Ah, ah, ah)

Ninguna cabe en tu size

Saca un rato; que estás sola, ya me dieron el dato (Dato)

Dame el PIN, yo te caigo de inmediato (Inmediato)

Ellos intentan y yo ni trato

Baby, esto ya es otra liga, pero tú está' por encima, ey

Vamo' a hacerlo, aprovecha el clima (J Balvin)

Tú está' bien diva, y ese cuerpo que motiva, baby

Baby, vamo' a hacerlo, que está rico el clima

¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido?

Tú sigues siendo el mismo engreído

No es personal, pa' novio no has nacido

Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído

Y ahora, ¿qué más pues? Me he ido

Ya es suficiente lo que tú ha' comido (Ah)

Aunque no parezca, esto me ha dolido

Y de lo pasado yo no me olvido

Regálame otra noche, quiero verte (Verte, verte)

Que hay que aclarar par de cosas pendiente' (Eh, eh)

Ma', ¿qué lo que? (¿Qué lo que?) ¿Dónde estás? Dime, a ver (A ver)

Que yo voy, voy

Regálame otra noche, quiero verte

Que hay que aclarar par de cosas pendiente'

Ma', ¿qué lo que? ¿Dónde estás? Dime, a ver (Siéntete, bésame)

Que yo voy (Dónde estoy), oh-oh-oh-oh (Voy)

A ti te llueven las boca' ready 'tar en enero

Tú de vacacione' en Boston y otro apareció primero

Y me está' empalagando y eso que no e' golosino

Tu novio me está mirando y eso que no soy vitrina

