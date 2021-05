Aya Nakamura presenta ‘Bobo’, su apuesta para este verano 2021: ¡mira el videoclip y la letra!

Eh

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Chéri coco, fais moi mmh, mmh (mmh, mmh)

J'veux le bifton pas de bobo (le bifton)

J'veux le bifton pas de bobo (le bifton)

J'veux le bifton, 'ton (oh yeah)

Moi trois fois canon 4.4

Fais moi de la place, place

Soit tu me comprends sinon tu tailles (tu tailles)

Soit j'me taille ou tu captes

Au-dessus d'la mêlée, bad, bad

Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous?

Non mais de quoi j'me mêle ? (mêle)

J'veux de l'air, avec toi je m'emmêle

Alors de quoi j'me mêle ?

Tu fous la merdе, non, y'a pas de remède (non, non, yеah)

Chéri coco, fais moi mmh, mmh (fais-moi)

J'veux le bifton pas de bobo (pas de)

Chéri coco veut ma photo (photo)

Fais moi mmh, mmh, pas de bobo (pas de)

Appelle-moi "Cataleya", mia mmh (mmh, mmh)

T'aimes tout chez moi, je le sais bien, je le sais, mmh (mmh, mmh)

Appelle moi "Cataleya", mia mmh (mmh, mmh)

Pour qui tu te prends, j'vois en toi tout débouler (mmh, mmh)

Le boug est trop tête en l'air (quoi ?), il est tok tok

Est-ce que tu pourrais m'étonner ? (Non)

J'sais pas si t'es cap

En vrai, me parle pas, t'oublies les codes, codes (yeah)

De quoi t'es capable ? Yeah, yeah, yeah

J'vois pas le vaisseau mère (mère)

Y'a jamais rien sans rien (rien)

Y'a que des mots, que des mots, j'vais pas me laisser faire

Où est mon vaisseau mère ? (Mon vaisseau mère)

J'aimerais toucher le ciel

J'suis yomb et yomb et yomb et yomb et yomb, chéri tu sais

Chéri coco, fais moi mmh, mmh (fais-moi)

J'veux le bifton pas de bobo (pas de)

Chéri coco veut ma photo (photo)

Fais moi mmh, mmh, pas de bobo (pas de)

Appelle-moi "Cataleya", mia mmh (Cataleya, mmh, mmh)

T'aimes tout chez moi, je le sais bien, je le sais mmm (je le sais, mmm, mmm)

Appelle moi "Cataleya", mia mmh (mais y'a, mais y'a)

Pour qui tu te prends, j'vois en toi, tout débouler

Tu m'parlais (parlais)

J'ai vu tout l'inverse (tout l'inverse)

Donc c'est mort, j'm'en vais (bye, bye)

Pas d'retour, j'm'en vais

Non mais de quoi j'me mêle ? (mêle)

J'veux de l'air (l'air), avec toi je m'emmêle

Alors de quoi j'me mêle ? (mêle)

Tu fous la merde, non, y'a pas de remède (pas de remède)

Chéri coco, fais moi mm, mm (chéri coco)

J'veux le bifton pas de bobo (le bifton pas de bobo)

Chéri coco veut ma photo (chéri coco)

Fais moi mm, mm, pas de bobo (pas de bobo)

Appelle-moi "Cataleya", mia mmh (mmh, mmh)

T'aimes tout chez moi, je le sais bien, je le sais, mmh (mmh, mmh)

Appelle moi "Cataleya", mia mmh (mmh, mmh)

Pour qui tu te prends, j'vois en toi, tout débouler (mmh, mmh)

Chéri coco veut ma peau, peau (oh, oh, oh, oh, oh)

J'veux le bifton pas de bobo (oh, oh, oh, oh)

Chéri coco, j'veux le bifton (oh, oh, oh, oh, oh)

J'veux le bifton, oh yeah

Oh, ouh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, ouh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, ouh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, ouh, oh, oh, oh, oh, oh