Mira un avance de ¡SÍ! con Alba Reche, Hugo Cobo, Pol Granch, Pole y Delaporte

Llevamos demasiado tiempo escuchando la palabra NO. No salgas, no quedes, no abraces, no hagas. Es hora de reaccionar y abordar los SÍES más significativos de nuestra vida. Es la premisa de ¡SÍ!, un formato original de LOS40 en colaboración con Vitaldent en el que juntamos a cinco artistas para que reflexionen sobre los SÍES que han marcado su carrera. Además, SÍ es casualmente la única nota musical que, al decirla, te coloca una sonrisa en la cara.

Ya puedes ver un avance de lo que está por venir en los 5 capítulos de los que consta esta serie. En ellos, Alba Reche, Pol Granch, Hugo Cobo, Pole y Delaporte nos hablan con naturalidad de sus grandes SÍES y abordan temas tan importantes como la creatividad, superar los miedos, el síndrome del impostor, de la cara A y la cara B de la fama o sobre cómo cómo encajan ellos en la cambiante industria musical.

El próximo 2 de junio se estrena el primer capítulo de este formato exclusivo en el que conoceremos a estos 5 artistas jóvenes desde otro punto de vista, mucho más cercano, distendido y reflexivo que el que estamos acostrumbrados ver en otras entrevistas.

"La fama es una consecuencia, nunca debe ser una finalidad", explica Alba Reche en este avance de lo que vendrá muy pronto. Y esta frase de Pol Granch también nos deja una interesante reflexión: "Eres como una burbuja. Y las burbujas se forman muy grandes pero explotan muy rápido". Permanece atentx a todos nuestros canales: los40.com, App de LOS40, Youtube de LOS40 y todas nuestras redes sociales para no perder detalle.