John Cena la lía con China, se disculpa en mandarín y, sin quererlo, empeora la situación

Cuando un actor o actriz ofrece diez, veinte e incluso treinta entrevistas en un solo día, es muy posible que en una de ellas meta la pata. Un desliz, una mala palabra o simple ignorancia sobre un tema pueden jugar una mala pasada a ese artista y, por ende, al funcionamiento de la película que promociona. Es lo que le ha ocurrido a John Cena, el nuevo rostro de Fast & Furious 9, quien en una entrevista con un medio de comunicación taiwanés se ha referido a Taiwán como un país.

Recordemos que el anhelo del régimen chino es convertir a Taiwán en un estado más de su República Popular. Los taiwaneses, sin embargo, se consideran a sí mismos un estado soberano e independiente y, aunque su legitimidad no está reconocida internacionalmente y existe cierta ambigüedad sobre su estatus como nación, Taiwán opera como si fuese un país más. Tiene sus propias leyes, su gobierno elegido democráticamente en las urnas y hasta un ejército compuesto por casi medio millón de soldados, todo ello respaldado por Estados Unidos.

Las relaciones entre Taiwán y China son siempre motivo de fricción para el régimen comunista, y las palabras de John Cena, una estrella internacional, refiriéndose a Taiwán como país han causado una ola de indignación en la población china seguida de ataques furibundos. ¿Su único "error"? Decir que "Taiwán ha sido el primer país en el que se puede ver la película".

Precisamente es el mercado chino el que ha conseguido que Fast & Furious se convierta en un taquillazo en su primer fin de semana en taquilla, y una polémica de estas características es lo último que interesa a Universal Pictures. De hecho, el frenazo en la recaudación a raíz de estas declaraciones se empezó a notar a finales de la semana pasada y John Cena, en un acto desesperado, ha publicado un vídeo hablando en chino mandarín –idioma que aprendió durante sus años como luchador de la WWF– donde ha pedido perdón por su metedura de pata.

Una disculpa que no ha gustado a nadie

"Hola, soy John Cena", dice el actor. "He hecho muchas entrevistas para Fast & Furious y en una de ellas he cometido un error [...] Cometí un error. Debo decirlo. Y es muy, muy, muy importante. Amo y respeto a China y al pueblo chino. Siento mucho, mucho mi error. Lo siento. Lo siento. Pido disculpas sinceramente. Debéis entenderlo. De verdad que quiero y respeto al pueblo chino".

Sin embargo, en ningún momento se refiere a Taiwán como un estado perteneciente a China, por lo que el cabreo de sus detractores asiáticos no ha hecho sino aumentar. "Si no dices que Taiwán es parte de China no podremos aceptar la disculpa", escribe un usuario, visiblemente irritado. Los que apoyan la independencia de Taiwán también han criticado al actor: "Esta es, literalmente, la disculpa más patética hecha en vídeo hasta la fecha", escribe uno. Otro se suma a la masa: "Esto es un retrato certero de alguien que vende su alma al diablo". Un último remata: "Definición de Hollywood". Parece que el remedio ha sido peor que la enfermedad.

Tal y como señala The Hollywood Reporter, las primeras críticas de Fast & Furious 9 y la polémica con John Cena han hecho que la recaudación de la novena entrega de la saga Fast cayese un 85% en tan solo siete días. Mientras que la primera semana se hizo con 136 millones de dólares, reventando la taquilla, esta segunda solo ha conseguido 20,8 millones. Las cifras hablan por sí solas. Hasta qué punto tiene que ver con las palabras de Cena o con la calidad de la película (o con ambas) es todo un misterio.