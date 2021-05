¿Podemos decirle ya adiós a ‘Call Me By Your Name 2’?

Antes de ponernos a analizar cuál es la situación en la que se encuentra la secuela de Call Me By Your Name, quizás quepa preguntarse primero si realmente es necesario rodar una segunda parte de este popular drama homosexual dirigido por Luca Guadagnino. La película era tan buena, estaba tan bien construida y tenía unos personajes tan naturales y realistas que volver a llevarlos frente a las cámaras podría ser muy peligroso, ya que el director podría caer en la tentación de explotar una franquicia que acabó en un punto cumbre y destruirla con una secuela innecesaria que tan solo revele el afán de exprimir recaudar en taquilla. Sabemos que ese tipo de experimentos no suelen salir bien.

Call Me By Your Name es un clásico de la cultura moderna. Será recordada dentro de diez, veinte o cincuenta años. ¿La razón? Es un producto fresco y original, y a pesar de estar basado en una novela de André Aciman, Guadagnino puso tanto cariño en el desarrollo de sus personajes que sus emociones traspasaron la pantalla y penetraron bajo la piel de los espectadores. El cineasta consiguó construir un universo de gran naturalidad, emocionante, profundamente realista. ¿Es necesaria una secuela? Habrá quien piense que traer de vuelta a Elio y Oliver es buena idea, ya que Aciman también ha escrito una secuela de su libro, Encuéntrame, y eso es justificación suficiente. Otros piensan que es mejor dejar las cosas donde están y no repetir el fenómeno Juego de Tronos: cargarte toda una leyenda tras estirar demasiado el chicle.

Sea como fuere, ni siquiera Luca Guadagnino tiene claro que Call Me By Your Name 2 vaya a salir adelante. No, al menos, en los próximos años. En una entrevista con Deadline, el cineasta ha confirmado que actualmente la preproducción está parada. Hay varios motivos. Uno de ellos es que precisamente Call Me By Your Name convirtió a Timotheé Chalamet en una estrella tan cotizada en Hollywood que el actor tiene firmados varios contratos con majors que le impiden rodar, de momento, cualquier proyecto fuera de su apretada agenda.

Otro motivo es que el legendario director británico James Ivory, guionista de la primera película, tampoco tiene claro que quiera firmar una secuela. Un tercer motivo que hace difícil imaginarse Call Me By Your Name 2 es Armie Hammer, el actor que dio vida a Oliver, y cuyos casos de presuntos acosos sexuales reiterados y depravaciones parafílicas lo han puesto contra las cuerdas y la industria ha decidido relegarle al ostracismo. Hammer ha perdido a su esposa, todos los proyectos que tenía entre manos y ha sido apartado por completo de la industria. ¿Podría funcionar una secuela de CMBYN sin Oliver?

Un cuarto y último elemento que hace difícil imaginarse esta segunda parte tiene que ver con la cantidad de proyectos que tiene Luca Guadagnino entre manos. Precisamente ha sido él quien ha confesado a Deadline que actualmente está rodando Bones and All en Ohio, Estados Unidos, y después de eso sueña con llevar a cabo un remake de Scarface (El precio del poder), por lo que tiempo, lo que se dice tiempo, no lo tiene.

"La verdad es que mi corazón sigue ahí [en Call Me By Your Name], pero ahora mismo estoy trabajando en esta película y pronto me pondré con Scarface. Tengo muchos proyectos así que me voy a centrar en este lado de Atlántico y seguir haciendo el cine que más me interesa", explica el director, cerrando la puerta a volver a Italia, al menos en los próximos años, para expandir la historia de Elio y Oliver.