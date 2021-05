¿Sabes qué significa la forma geomética de las etiquetas de Zara? Las dependientas lo desvelan

La bloguera sevillana que actúa bajo el nombre Devil wears Zara, lanzó la gran duda y por suerte, las un grupo de dependientes y dependientas de las tiendas de Amancio Ortega salieron a su rescate para aclararlo todo.

Desde su conocida cuenta de Instagram, Devil wears Zara preguntó a sus seguidores si alguno sabía exactamente qué significan las formas geométricas que se encuentran en las etiquetas de tela que llevan las prendas de la principal marca de Inditex. "¿Nos manda Amancio mensajes cifrados?", se planteaba la escritora.

Después dejó caer la posibilidad de que estos símbolos estén relacionados con la talla de cada prenda, algo que, según ella, sus propios seguidores ya le habían comentado alguna vez pero, que, sin embargo, no daba totalmente por válido al no haber una explicación oficial. "¿Teoría acertada o simple código interno?", acabó por preguntar a sus followers.

Y estos, no le fallaron. Varios usuarios de la red social le explicaron que, después de haber trabajado en alguna de las aproximadamente 450 tiendas que la marca tiene en nuestro país, le indicaron a la bloguera que cada uno de los símbolos que aparecen al lado de la talla en la etiqueta de tela se corresponden con una de las secciones de la tienda:

Los símbolos que aparecen en las etiquetas de Zara. / LOS40

El cuadrado significa Zara Basics

El triángulo significa Zara Trafaluc

El círculo significa Zara Woman.

¿Y qué pasa cuando no tienen símbolo?

Aunque no existe una información oficial sobre qué significan que una prenda no lleve ningún símbolo, algunos usuarios de las redes han explicado a los más curiosos que, cuando una prenda no tiene símbolo, significa que es de punto y puede pertenecer a cualquiera de las secciones.

Eso sí, algunas usuarias han ido un paso más allá y han asegurado que, en algunas ocasiones, aunque sean muy pocas, alguna prenda de punto también puede llevar símbolo para indicarles a los trabajadores de la tienda que deben colocarla en un lugar concreto.