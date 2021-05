Álvaro Soler anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo disco

Buenísimas noticias para los fans de Álvaro Soler. El cantante de sangre alemana, ya consagrado como uno de los artistas españoles más internacionales, tiene su próximo trabajo de estudio listo para ver la luz.

En los últimos meses hemos escuchado bastante nuevo material para Soler con canciones tan veraniegas como Si te vas o Magia. Y precisamente será este último tema, que también se encuentra en la lista de LOS40, el que dará nombre a ese nuevo disco: Magia.

Ha sido el propio artista quien ha dado la noticia a través de sus redes, comentando que el álbum ya ha sido "entregado" y que lo podremos disfrutar a partir del 9 de julio. Álvaro llega a asegurar que será "el álbum más versátil y más íntimo" de su carrera.

En total serán 13 las canciones que encontremos dentro de Magia, de las cuales ya conocemos la homónima y Si te vas, publicada hace tan solo unas semanas. El de San Cugat define cada canción como un mundo, totalmente diferente al resto.

Son, para él, canciones no lanzadas anteriormente "por miedo a no arriesgar y que ahora podrán brillar con orgullo". Aunque esto nos lleva a pensar que su sonido no tendrá nada que ver con temas como Sofía o La cintura, de lo que no tenemos duda es de que podremos darlo todo con ellas un verano más.