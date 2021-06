Miley Cyrus anuncia su colaboración con Magnum en 8D

Miley Cyrus se define como una persona "compleja" con diferentes capas que forman parte de su identidad. Este es el mensaje que ha querido llevar a su colaboración con Magnum, la famosa marca de helados que pueden encontrarse en cualquier rincón del mundo.

La artista presenta así la colección #ShowMeYourLayers (Muéstrame tus capas) como un mensaje alentador para todos sus seguidores. Miley quiere que se dejen llevar por sus pasiones, que se enfrenten a sus miedos y que sean como ellos quieran ser, con sus diferentes capas y complejidades. Pero eso no es todo.

Llevará esta colaboración también al escenario. El próximo 10 de junio, Miley ofrecerá una actuación virtual en la que interpretará las nuevas versiones de tres temas incluidos en su álbum Plastic Hearts. Y no solo eso, sino que será un evento en 8D.

Nuestra protagonista tiene claro que el éxito no llega sin el fracaso, y que solo cuando has tocado fondo consigues crecer y convertirte en lo que quieres ser. Pero la vida está llena de eso: de fracasos, celebraciones, placeres y diferentes etapas. Todos y cada uno de estos elementos forman parte de nosotros y nos definen.

Lo que Cyrus también ha querido resaltar en esta campaña es que, aún siendo una persona, todos y cada uno de nosotros alberga diferentes sentimientos y emociones en nuestro interior que nos hacen cambiar día tras día. Por ello, según ella, lo que seamos hoy, no lo seremos mañana, y así sucesivamente. Ella lo denomina como "los ciclos de identidad".

Miley Cyrus nos muestra sus capas en su colaboración con Magnum / Foto cedida por Magnum

Esto es algo que la intérprete de Angels Like You lleva también a la música. Considera que las canciones también tienen diferentes capas, como las de un helado. Y es que no importa la intención con la que se haya escrito un tema, pues será interpretado de múltiples formas por todo aquel que lo escuche.

Magnum se alía con esta artista internacional que siente que la música también le permite mostrar todas sus capas. Le permite sentir algunos de sus mayores placeres, que son expresarse durante la composición y pasar el tiempo en familia.

Y para ti, ¿cuáles son tus mayores placeres?